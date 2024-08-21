Баффетт продолжает продавать акции Bank of America: он уже заработал на них полмиллиарда долларов

Миллиардер Уоррен Баффетт продолжает продажу акций. После Apple Berkshire Hathaway сокращает свою долю в Bank of America.

Баффетт продолжает продавать акции

Berkshire Hathaway решила возобновить продажу акций Bank of America. Ранее компания Баффета уже реализовала 14 миллионов акций на 550 миллионов долларов, уменьшив свою долю в банке до 12%.

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Berkshire продавала акции по средней цене в 39,5 доллара. Сейчас в портфеле компании 928 миллионов акций Bank of America на сумму в почти 37 миллиардов долларов.

Почему Баффетт продает акции

Ранее компания миллиардера существенно сократила свою долю в Apple, а теперь продаст бумаги Bank of America, некоторые даже предполагает, что Баффет продаст свою долю полностью. Ранее аналитики сообщали, что миллиардер хочет увеличить долю наличных на фоне неопределенности рынка.

Также звучала информация, что количество наличных Berkshire Hathaway достигло рекордного показателя.