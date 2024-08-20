Инвестиции в развитие

Как сообщили в "Новой почте", компания подписала кредитное соглашение с банком Credit Agricole. Сумма займа составляет 20 миллионов долларов.

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Эти деньги нужны компании для расширения логистического хаба на западе Украины. Речь идет о выкупе двух терминалов на Львовщине и расширении их пропускной способности.

Кроме того, запланировано установление новых сортировочных линий. Имплементация этих шагов должна увеличить мощности логистического хаба аж втрое.

Международная экспансия

Кроме развития внутренних мощностей "Новая почта" активно развивает и европейское направление деятельности. Ранее мы писали о том, что компания уже открыла отделение во Франции и планирует начать работу в еще нескольких французских городах уже до конца 2024 года.