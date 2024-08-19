Что заявила "Новая почта"

Представители "Новой почты" считают, что расходы, которые будет осуществлять государство для реализации нового закона, не покроют полученные доходы. По меньшей мере, из-за необходимости в расширении аппарата таможни.

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Также проблемы могут возникнуть из-за:

сокращения денежных поступлений, если количество отправлений уменьшится;

уменьшения выручки в валюте;

уменьшения налогов, уплачиваемых почтовыми и транспортными компаниями.

Обратите внимание! Минфин рассчитывает на дополнительные поступления от принятого закона в размере 8 миллиардов гривен за 2025 год.

Только за первое полугодие 2024 года, через "Новую почту" "прошло" 435 тысяч импортных посылок, цена которых – до 150 евро. Это 9% от общего импорта.

Только наших деклараций будет более 70 000 в месяц, или 7 000 в день. При том, что сейчас их мы подаем 300 – 400 в день, до 1 000 в высокий сезон,

– говорится в сообщении "Новой почты".

Компания отмечает увеличение срока доставки указанных посылок. Так произойдет из-за того, что на администрирование новых таможенных деклараций нужно будет больше времени.

В таких отправлениях чаще всего пересылается косметика, аксессуары к гаджетам, мелкая электроника. Возможность выбора товаров по привлекательным ценам у потребителей сократится. От этого бюджет не выиграет, потому что люди будут покупать меньше,

– отмечают представители "Новой почты".

Напомним! Для посылок украинцев теперь действует новая система налогообложения.