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Россиянам сообщили, что цена автомобилей из Китая вскоре вырастет еще на 10%. Причина – проблема перевода денег в Китай.

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Платежи могут проводиться до двух месяцев, часть транзакций так и не осуществляется. Из-за этого стоимость доставки резко возросла.

Мы работали с четырьмя крупными китайскими банками и одним российским. Везде тормозятся платежи. Автодилеры не могут оплатить заказы на автомобили и поставки запчастей,

– жалуются россияне.

Машина с Китая как роскошь

Также в России снова собираются повысить утилизационный сбор на автомобили. Интересно, что китайские авто уже являются основными на российском рынке и стоят там вдвое дороже, чем в самом Китае.

Для того чтобы захватить рынок, китайские бренды делали скидки. Теперь, когда основная доля принадлежит им, вряд ли они пойдут навстречу россиянам и будут сбрасывать цену.