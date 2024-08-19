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Росіянам повідомили, що ціна автомобілів з Китаю незабаром виросте ще на 10%. Причина – проблема переказу грошей у Китай.

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Платежі можуть проводитися до двох місяців, частина транзакцій так і не здійснюється. Через це вартість доставки різко зросла.

Ми працювали з чотирма великими китайськими банками та одним російським. Скрізь гальмуються платежі. Автодилери не можуть оплатити замовлення на автомобілі та поставки запчастин,

– бідкаються росіяни.

Машина з Китаю як розкіш

Також у Росії знову збираються підвищити утилізаційний збір на автомобілі. Цікаво, що китайські авто вже є основними на російському ринку і коштують там вдвічі дорожче, аніж в самому Китаї.

Для того, щоб захопити ринок, китайські бренди робили знижки. Тепер, коли основна частка належить їм, навряд чи вони підуть назустріч росіянам та скидатимуть ціну.