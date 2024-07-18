Какое решение приняло правительство

Теперь под налогообложение подпадают все посылки дороже 45 евро. Речь идет о международных почтовых и экспресс-отправлениях.

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Установить соответствие с Таможенным кодексом стоимостных границ по ввозу гражданами товаров без обложения НДС в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже, а также исключить положения, которые предусматривают, что не являются объектом обложения НДС операции по ввозу товаров, стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро, кроме ввоза товаров суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 45 евро,

– отмечается в законопроекте Кабмина.

Чтобы не происходило налогообложения, отправление посылки должно быть исключительно от одного физического лица к другому.

Обратите внимание! Условием отсутствия налогообложения является то, что такие товары отправляются получателю без какой-либо оплаты, то есть они предназначены для личного или семейного использования, а не коммерческой цели.