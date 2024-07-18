Яке рішення прийняв уряд

Тепер під оподаткування підпадають усі посилки дорожче 45 євро. Йдеться про міжнародні поштові та експрес-відправлення.

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Встановити відповідність з Митним кодексом вартісних меж щодо ввезення громадянами товарів без оподаткування ПДВ у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі, а також виключити положення, які передбачають, що не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з ввезення товарів, вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, крім ввезення товарів сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 45 євро,

– зазначається у законопроєкті Кабміну.

Щоб не відбувалося оподаткування, відправлення посилки має бути, виключно, від однієї фізичної особи до іншої.

Зверніть увагу! Умовою відсутності оподаткування є те, що такі товари відправляються одержувачу без будь-якої оплати, тобто вони призначені для особистого чи сімейного використання, а не комерційної мети.