Бренди люксові, зарплати – ні

В Італії розпочалося розслідування проти Armani Group та Dior Group. НА думку антимонопольного органу, бренди надмірно експлуатували своїх працівників.

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Ті не лише працювали понаднормово, а й за низьку оплату праці. Для того, аби максимально здешевити процес виробництва, бренди передали його китайським підрядникам.

Як діяла схема

Згадані люксові компанії передали виробництво умок, ременів та виробів зі шкіри двом фірмам. Ті ж найняли чотири китайські компанії, майстерні яких розташовані на околицях Мілана.

Компанії Armani та Dior могли робити хибні заяви про етичну та соціальну відповідальність, зокрема, щодо умов праці та дотримання законності своїх постачальників,

– вважає Антимонопольний орган.

Працівники отримували 2 – 3 євро на годину та працювали по 10 годин на день, інколи без вихідних. Підрядники продавали Armani сумки за 250 євро, натомість на ринок вони потрапляли за ціною 1800 євро.