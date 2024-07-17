В який бік будуть змінюватися зарплати українців

За даними опитування, респонденти очікують нижчі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Таку думку висловили 62,6% підприємців. Водночас найвищі очікування у підприємств сільського господарства.

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Цікаво! Мінекономіки очікувало, що середньомісячна зарплата працівників (брутто) становитиме 20 581 гривню, а скоригована на інфляцію зросте 12,0%.

Втім, негативні оцінки щодо зміни кількості працівників на їхніх підприємствах у наступні 12 місяців зросли: загальний баланс відповідей становить мінус 10,7%, хоча у І кварталі 2024 року він становив мінус 6,3%.

Зауважте! Ці негативні очікування спостерігаються серед респондентів у всіх секторах економіки.