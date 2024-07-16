Які спеціалісти отримують найбільше

Відповідно до даних, які вказують працедавці, найбільшу зарплату можуть отримувати програмісти. Також роботодавці готові багато платити спеціалістам, що займаються рекламою – від 30 до 90 тисяч гривень.

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Значний дохід пропонується і менеджерам з продажу – до 90 тисяч гривень. Найвищі зарплати надаються тим, хто має високий рівень кваліфікації та знає іноземні мови, зокрема англійську.

Цікаво, що зарплата, яка пропонується вказаним спеціалістам, сягає 100 тисяч гривень.

Які спеціалісти потрібні зараз найбільше

Протягом червня, на порталах для пошуку роботи з'явилось багато пропозицій для вчителів. Особливо для тих, хто викладає хімію та працює з початковими класами.

На 25% зросла кількість пропозицій для адвокатів. Також багато вакансій пропонувались для: