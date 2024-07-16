В Україні можуть ввести податок на газовану воду
Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що вже завтра у Раді розглянуть законопроєкт про новий податок на газовані напої.
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Завтра на засідання комітету виносять законопроект про….запровадження податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин.
Раніше 24 Канал писав, що у Податковому кодексі вводиться ставка податку на напої з ароматичними речовинами, підсолоджувачем або цукром, за умови, що вони мінеральні або газовані. Податок складе 0,1 євро за літр (тобто десь 4 гривні).
Проте ця ідея не нова, наприклад минулого року були зареєстровані наступні законопроєкти:
- №9032-1 – зміни у Податковому кодексі, завдяки яким має бути додано 0,1 євро до кожного літра напою.
- №9033-1 – пропозиція використати податок для реалізації програм галузі охорони здоров'я, а також підтримка шкільного дитячого харчування.
Досвід інших країн
У 2022 році в Ізраїлі ввели новий податок на газовану воду. Напої, що містять більше 5 грамів цукру на 100 грамів рідини, обкладаються додатковим податком у розмірі 1 шекеля (еквівалент 0,3 євро) за літр.
Казахстан нарощує акциз на газовану воду. Наприклад торік він складав 20%, у 2024 році уже – 35%, а 2025-го – 45%.