Польща наклала штраф на PayPal

У заяві регулятора було наголошено, що відсутність чіткого опису заборонених дій може призвести до потенційних штрафів для користувачів. Така неоднозначність може викликати плутанину серед людей щодо того, які дії є забороненими та які наслідки компанія може застосувати в таких випадках.

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Положення PayPal є загальними, неоднозначними та незрозумілими. Читаючи ці положення, споживач не може передбачити, які з його дій можуть вважатися забороненими, або які санкції можуть бути застосовані до нього. Таким чином, PayPal має необмежену можливість на власний розсуд вирішувати, чи вчинив користувач заборонену дію тазаб яке покарання йому за це загрожує, яким може бути, наприклад, блокування грошей на рахунку,

– написали у UOKiK.

У PayPal відповіли, що компанія прагне справедливо ставитися до своїх клієнтів і надавати їм точну та зрозумілу інформацію.

Ми тісно співпрацювали з UOKiK протягом усього розслідування, і ми розглядаємо сьогоднішню заяву. Як заявляє UOKiK, це рішення не є остаточним і буде можливість подати апеляцію,

– написали у компанії.

Нагадаємо! Компанію Dieseko Group BV оштрафували на майже 1,8 мільйона євро за порушення міжнародних торгових санкцій участю у будівництві Кримського мосту для Росії.