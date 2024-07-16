Польша наложила штраф на PayPal

В заявлении регулятора было отмечено, что отсутствие четкого описания запрещенных действий может привести к потенциальным штрафам для пользователей. Такая неоднозначность может вызвать путаницу среди людей относительно того, какие действия являются запрещенными и какие последствия компания может применить в таких случаях.

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Положения PayPal являются общими, неоднозначными и непонятными. Читая эти положения, потребитель не может предсказать, какие из его действий могут считаться запрещенными, или какие санкции могут быть применены к нему. Таким образом, PayPal имеет неограниченную возможность по своему усмотрению решать, совершил ли пользователь запрещенное действие и какое наказание ему за это грозит, каким может быть, например, блокировка денег на счете,

– написали в UOKiK.

В PayPal ответили, что компания стремится справедливо относиться к своим клиентам и предоставлять им точную и понятную информацию.

Мы тесно сотрудничали с UOKiK в течение всего расследования, и мы рассматриваем сегодняшнее заявление. Как заявляет UOKiK, это решение не является окончательным и будет возможность подать апелляцию,

– написали в компании.

Напомним! Компанию Dieseko Group BV оштрафовали на почти 1,8 миллиона евро за нарушение международных торговых санкций участием в строительстве Крымского моста для России.