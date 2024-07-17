В какую сторону будут меняться зарплаты украинцев
По данным опроса, респонденты ожидают более низкие темпы роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника. Такое мнение высказали 62,6% предпринимателей. В то же время самые высокие ожидания у предприятий сельского хозяйства.
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Впрочем, негативные оценки по изменению количества работников на их предприятиях в следующие 12 месяцев выросли: общий баланс ответов составляет минус 10,7%, хотя в I квартале 2024 года он составлял минус 6,3%.