Бренды люксовые, зарплаты – нет

В Италии началось расследование против Armani Group и Dior Group. По мнению антимонопольного органа, бренды чрезмерно эксплуатировали своих работников.

Интересно Будут ли расти зарплаты в Украине: мнение руководителей предприятий

Те не только работали сверхурочно, но и за низкую оплату труда. Для того, чтобы максимально удешевить процесс производства, бренды передали его китайским подрядчикам.

Как действовала схема

Упомянутые люксовые компании передали производство умок, ремней и изделий из кожи двум фирмам. Те же наняли четыре китайские компании, мастерские которых расположены в окрестностях Милана.

Компании Armani и Dior могли делать ложные заявления об этической и социальной ответственности, в частности, относительно условий труда и соблюдения законности своих поставщиков,

– считает Антимонопольный орган.

Работники получали 2 – 3 евро в час и работали по 10 часов в день, иногда без выходных. Подрядчики продавали Armani сумки за 250 евро, зато на рынок они попадали по цене 1800 евро.