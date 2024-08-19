Що заявила "Нова пошта"

Представники "Нової пошти" вважають, що витрати, які здійснюватиме держава для реалізації нового закону, не покриють отримані доходи. Щонайменше, через потребу у розширенні апарату митниці.

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Також проблеми можуть виникнути через:

скорочення грошових надходжень, якщо кількість відправлень зменшиться;

зменшення виторгу у валюті;

зменшення податків, що сплачуються поштовими та транспортними компаніями.

Зверніть увагу! Мінфін розраховує на додаткові надходження від прийнятого закону у розмірі 8 мільярдів гривень за 2025 рік.

Лише за перше півріччя 2024 року, через "Нову пошту" "пройшло" 435 тисяч імпортних посилок, ціна яких – до 150 євро. Це 9% від загального імпорту.

Тільки наших декларацій буде понад 70 000 на місяць, або 7 000 на день. При тому, що зараз їх ми подаємо 300 – 400 на день, до 1 000 у високий сезон,

– йдеться у повідомленні "Нової пошти".

Компанія наголошує на збільшенні строку доставки вказаних посилок. Так відбудеться через те, що на адміністрування нових митних декларацій потрібно буде більше часу.

У таких відправленнях найчастіше пересилається косметика, аксесуари до гаджетів, дрібна електроніка. Можливість вибору товарів за привабливими цінами у споживачів скоротиться. Від цього бюджет не виграє, тому що люди купуватимуть менше,

– наголошують представники "Нової пошти".

Нагадаємо! Для посилок українців тепер діє нова система оподаткування.