Новые вершины

"Новая почта" сообщила о том, что теперь ее отделения работают уже в 14 стране. Первая "французская" точка компании появилась в Ницце.

Интересно Институт в Ивано-Франковске приватизировали: цена в 18 раз выше стартовой

Отделение почтового оператора открыли по адресу 7 Avenue Notre Dame, 06000. Оно будет принимать посылки и грузы весом до 100 килограммов.

Получать и отправлять посылки можно будет внутри страны, в Украину и иностранные отделения, которые уже активно работают в других странах.

В планах до конца года открыться в Париже и Леоне, а дальше и в других крупных городах – Лилль, Тулуза и Бордо,

– рассказал Владимир Поперешнюк, совладелец группы компаний NOVA.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Стоимость и сроки

Доставка посылок и грузов в Украину длится от 5 дней. Что касается цены, то стоит ориентироваться на такие цифры: