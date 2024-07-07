Нові вершини
"Нова пошта" повідомила про те, що тепер її відділення працюють вже у 14 країні. Перша "французька" точка компанії з'явилася у Ніцці.
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Відділення поштового оператора відкрили за адресою 7 Avenue Notre Dame, 06000. Воно буде приймати посилки та вантажі вагою до 100 кілограмів.
Отримувати та відправляти посилки можна буде всередині країни, в Україну та іноземні відділення, які вже активно працюють в інших країнах.
У планах до кінця року відкритись у Парижі та Леоні, а далі й в інших великих містах – Лілль, Тулуза та Бордо,
– розповів Володимир Поперешнюк, співвласник групи компаній NOVA.
Вартість та терміни
Доставка посилок та вантажів в Україну триває від 5 днів. Що стосується ціни, то варто орієнтуватися на такі цифри:
- документи до 1 кілограма — 900 гривень;
- посилки до 2 кілограм – 950 гривень;
- посилки до 10 кілограмів – 1500 гривень;
- посилки до 30 кілограмів – 2500 гривень;
- вантаж понад 30 кілограмів – 100 гривень за кожний кілограм