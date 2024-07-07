Нові вершини

"Нова пошта" повідомила про те, що тепер її відділення працюють вже у 14 країні. Перша "французька" точка компанії з'явилася у Ніцці.

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Відділення поштового оператора відкрили за адресою 7 Avenue Notre Dame, 06000. Воно буде приймати посилки та вантажі вагою до 100 кілограмів.

Отримувати та відправляти посилки можна буде всередині країни, в Україну та іноземні відділення, які вже активно працюють в інших країнах.

У планах до кінця року відкритись у Парижі та Леоні, а далі й в інших великих містах – Лілль, Тулуза та Бордо,

– розповів Володимир Поперешнюк, співвласник групи компаній NOVA.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Вартість та терміни

Доставка посилок та вантажів в Україну триває від 5 днів. Що стосується ціни, то варто орієнтуватися на такі цифри: