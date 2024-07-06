Успешная приватизация

ФГИУ удалось провести аукцион по приватизации "Ивано-Франковский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства". Участие в торгах приняли 4 инвестора.

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Победителем стал ООО "ТД Интернациональ", который предложил за лот 25,5 миллиона гривен. Стартовая цена объекта составляла 1,395 миллиона гривен, то есть на аукционе она выросла в 18 раз.

Здание будет отремонтировано и восстановлено, деятельность института будет сохранена и планируется его развитие,

– рассказал Сергей Палийчук, один из совладельцев компании-победительницы.

Также в "ТД Интернациональ", который занимается производством сухих строительных смесей, добавили, что институт не будет связан с ее деятельностью и будет работать в рамках своей лицензии.

Что известно об объекте

В комплекс, который продали на аукционе, входят:

административный корпус (1880 квадратных метров);

5 автотранспортных средств;

оборудование;

мебель;

инвентарь.

В 2023 году доход института составил 8 миллионов гривен, однако по состоянию на 1 января 2024 года институт имел кредиторскую задолженность в 368 тысяч гривен.