В Украине растет количество граждан, которые решают воспользоваться правом на банкротство. Эта процедура позволяет списать большинство долгов, реструктурировать их или урегулировать с кредиторами, сохраняя при этом единственное жилье.

Кто может объявить себя банкротом?

Законодательство предусматривает возможность для физического лица или ФЛП, которые не справляются с долговой нагрузкой, обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Кто именно имеет право на банкротство и что нужно знать, чтобы пройти процедуру без ошибок, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Фокус".

Виктория Банзерук, помощник адвоката АО "Верити Групп", объяснила, что основаниями для открытия производства являются:

неуплата кредитов или других обязательств в течение более 2 месяцев;

размер долгов превышает 50% ежемесячного дохода по каждому из обязательств;

отсутствие имущества, на которое можно обратить взыскание;

реальная угроза неплатежеспособности.

Фактически банкротство – это шанс начать финансовую жизнь заново, когда других вариантов решить проблему уже нет,

– отметила юрист.

Какие документы нужно подать?

Адвокат Анна Даниэль, управляющий партнер Адвокатского бюро "Анны Даниэль", уточнила, что дело о банкротстве открывается исключительно по заявлению должника. К нему прилагаются:

перечень кредиторов и должников с указанием сумм и оснований возникновения обязательств;

документы о доходах и имуществе;

декларация о финансовом состоянии за последние три года;

проект плана реструктуризации долгов;

копии документов, подтверждающих право собственности на имущество.

Обратите внимание. Суд назначает арбитражного управляющего, который проверяет финансовое состояние человека, формирует реестр кредиторов и контролирует весь процесс.

Сколько стоит процедура банкротства?

Банкротство физического лица – довольно затратная процедура. По словам арбитражного управляющего Вадима Кизленко, должник обязан авансировать оплату работы арбитражного управляющего за три месяца. В 2025 году эта сумма составляет 45 420 гривен.

К этому добавляются расходы на услуги адвоката, оценщиков, публикацию объявлений, другие сопроводительные платежи.

Важно! В итоге полная стоимость процедуры составляет 60 – 80 тысяч гривен. Хотя иногда должники договариваются о рассрочке с адвокатами или арбитражными управляющими, целом банкротство остается дорогим и малодоступным вариантом.

Какие долги списывают, а какие нет?

Законодательство определяет перечень обязательств, не подлежащих списанию даже после завершения процедуры. Это:

алименты,

возмещение вреда жизни или здоровью,

компенсация морального вреда,

долги, связанные с уголовными правонарушениями.

Большинство других долгов может быть погашено или реструктуризировано. На этапе реструктуризации должник вместе с кредиторами может согласовать график выплат, отсрочки или рассрочки обязательств. Если же договоренности не достигнуто – запускается процедура продажи имущества на аукционе.

При этом жилье, которое является единственным местом жительства должника и его семьи, изъятию не подлежит.

Действительно ли банкротство – новый финансовый старт?

По словам адвокатов, процедура банкротства дает возможность человеку избавиться от долгового бремени и урегулировать отношения с кредиторами. Хотя процесс сложный и дорогой, он позволяет выйти из финансового кризиса тем, кто оказался в затруднительном положении.

"Как показывает практика, банкротство – это эффективный инструмент для тех должников, которые добросовестно стремятся решить проблему долгов и начать жизнь с "чистого листа", – подытожил Вадим Кизленко.

Как выросло количество банкротов в Украине?