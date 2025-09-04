Банкротство: кто может воспользоваться процедурой и сколько придется заплатить за это
- В Украине физические лица и ФЛП могут объявить банкротство при неуплате долгов более 2 месяцев, если долги превышают 50% дохода, и нет имущества для взыскания.
- Процедура банкротства стоит от 60 до 80 тысяч гривен, включая оплату арбитражного управляющего, адвокатов и других расходов.
В Украине растет количество граждан, которые решают воспользоваться правом на банкротство. Эта процедура позволяет списать большинство долгов, реструктурировать их или урегулировать с кредиторами, сохраняя при этом единственное жилье.
Кто может объявить себя банкротом?
Законодательство предусматривает возможность для физического лица или ФЛП, которые не справляются с долговой нагрузкой, обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Кто именно имеет право на банкротство и что нужно знать, чтобы пройти процедуру без ошибок, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Фокус".
Виктория Банзерук, помощник адвоката АО "Верити Групп", объяснила, что основаниями для открытия производства являются:
- неуплата кредитов или других обязательств в течение более 2 месяцев;
- размер долгов превышает 50% ежемесячного дохода по каждому из обязательств;
- отсутствие имущества, на которое можно обратить взыскание;
- реальная угроза неплатежеспособности.
Фактически банкротство – это шанс начать финансовую жизнь заново, когда других вариантов решить проблему уже нет,
– отметила юрист.
Какие документы нужно подать?
Адвокат Анна Даниэль, управляющий партнер Адвокатского бюро "Анны Даниэль", уточнила, что дело о банкротстве открывается исключительно по заявлению должника. К нему прилагаются:
- перечень кредиторов и должников с указанием сумм и оснований возникновения обязательств;
- документы о доходах и имуществе;
- декларация о финансовом состоянии за последние три года;
- проект плана реструктуризации долгов;
- копии документов, подтверждающих право собственности на имущество.
Обратите внимание. Суд назначает арбитражного управляющего, который проверяет финансовое состояние человека, формирует реестр кредиторов и контролирует весь процесс.
Сколько стоит процедура банкротства?
Банкротство физического лица – довольно затратная процедура. По словам арбитражного управляющего Вадима Кизленко, должник обязан авансировать оплату работы арбитражного управляющего за три месяца. В 2025 году эта сумма составляет 45 420 гривен.
К этому добавляются расходы на услуги адвоката, оценщиков, публикацию объявлений, другие сопроводительные платежи.
Важно! В итоге полная стоимость процедуры составляет 60 – 80 тысяч гривен. Хотя иногда должники договариваются о рассрочке с адвокатами или арбитражными управляющими, целом банкротство остается дорогим и малодоступным вариантом.
Какие долги списывают, а какие нет?
Законодательство определяет перечень обязательств, не подлежащих списанию даже после завершения процедуры. Это:
- алименты,
- возмещение вреда жизни или здоровью,
- компенсация морального вреда,
- долги, связанные с уголовными правонарушениями.
Большинство других долгов может быть погашено или реструктуризировано. На этапе реструктуризации должник вместе с кредиторами может согласовать график выплат, отсрочки или рассрочки обязательств. Если же договоренности не достигнуто – запускается процедура продажи имущества на аукционе.
При этом жилье, которое является единственным местом жительства должника и его семьи, изъятию не подлежит.
Действительно ли банкротство – новый финансовый старт?
По словам адвокатов, процедура банкротства дает возможность человеку избавиться от долгового бремени и урегулировать отношения с кредиторами. Хотя процесс сложный и дорогой, он позволяет выйти из финансового кризиса тем, кто оказался в затруднительном положении.
"Как показывает практика, банкротство – это эффективный инструмент для тех должников, которые добросовестно стремятся решить проблему долгов и начать жизнь с "чистого листа", – подытожил Вадим Кизленко.
Как выросло количество банкротов в Украине?
- По данным Верховного суда, за последние 5 лет более 2,9 тысяч украинцев официально прошли процедуру признания неплатежеспособности.
- Только в первой половине 2025 года заявления на банкротство подали 577 человек, информирует Опендатабот.
- Больше всего таких случаев фиксируют в Киеве, Киевской области и на Львовщине, а среди должников преобладают мужчины (52%).