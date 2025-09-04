В Україні зростає кількість громадян, які вирішують скористатися правом на банкрутство. Ця процедура дозволяє списати більшість боргів, реструктурувати їх або врегулювати з кредиторами, зберігаючи при цьому єдине житло.

Хто може оголосити себе банкрутом?

Законодавство передбачає можливість для фізичної особи або ФОП, які не справляються з борговим навантаженням, звернутися до суду із заявою про банкрутство. Хто саме має право на банкрутство та що потрібно знати, щоб пройти процедуру без помилок, розповідає 24 Канал з посиланням на "Фокус".

Вікторія Банзерук, помічник адвоката АО "Веріті Груп", пояснила, що підставами для відкриття провадження є:

несплата кредитів чи інших зобов'язань упродовж понад 2 місяців;

розмір боргів перевищує 50% щомісячного доходу за кожним із зобов'язань;

відсутність майна, на яке можна звернути стягнення;

реальна загроза неплатоспроможності.

Фактично банкрутство – це шанс почати фінансове життя заново, коли інших варіантів розв’язати проблему вже немає,

– зазначила юристка.

Які документи потрібно подати?

Адвокатка Анна Даніель, керівний партнер Адвокатського бюро "Анни Даніель", уточнила, що справа про банкрутство відкривається виключно за заявою боржника. До неї додаються:

перелік кредиторів і боржників із зазначенням сум та підстав виникнення зобов'язань;

документи про доходи та майно;

декларація про фінансовий стан за останні три роки;

проєкт плану реструктуризації боргів;

копії документів, що підтверджують право власності на майно.

Зауважте. Суд призначає арбітражного керуючого, який перевіряє фінансовий стан людини, формує реєстр кредиторів і контролює весь процес.

Скільки коштує процедура банкрутства?

Банкрутство фізичної особи – доволі витратна процедура. За словами арбітражного керуючого Вадима Кізленка, боржник зобов'язаний авансувати оплату роботи арбітражного керуючого за три місяці. У 2025 році ця сума складає 45 420 гривень.

До цього додаються витрати на послуги адвоката, оцінювачів, публікацію оголошень, інші супровідні платежі.

Важливо! У підсумку повна вартість процедури становить 60 – 80 тисяч гривень. Хоча іноді боржники домовляються про розстрочку з адвокатами чи арбітражними керуючими, загалом банкрутство залишається дорогим та малодоступним варіантом.

Які борги списують, а які ні?

Законодавство визначає перелік зобов'язань, що не підлягають списанню навіть після завершення процедури. Це:

аліменти,

відшкодування шкоди життю чи здоров’ю,

компенсація моральної шкоди,

борги, пов’язані з кримінальними правопорушеннями.

Більшість інших боргів може бути погашена або реструктуризована. На етапі реструктуризації боржник разом із кредиторами може узгодити графік виплат, відстрочення або розстрочення зобов'язань. Якщо ж домовленості не досягнуто – запускається процедура продажу майна на аукціоні.

При цьому житло, яке є єдиним місцем проживання боржника та його родини, вилученню не підлягає.

Чи справді банкрутство – новий фінансовий старт?

За словами адвокатів, процедура банкрутства дає можливість людині позбутися боргового тягаря та врегулювати відносини з кредиторами. Хоча процес складний і дорогий, він дозволяє вийти з фінансової кризи тим, хто опинився у скрутному становищі.

"Як свідчить практика, банкрутство – це ефективний інструмент для тих боржників, які добросовісно прагнуть вирішити проблему боргів і почати життя з "чистого аркуша", – підсумовав Вадим Кізленко.

Як зросла кількість банкрутів в Україні?