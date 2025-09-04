Хто може оголосити себе банкрутом?
Законодавство передбачає можливість для фізичної особи або ФОП, які не справляються з борговим навантаженням, звернутися до суду із заявою про банкрутство. Хто саме має право на банкрутство та що потрібно знати, щоб пройти процедуру без помилок, розповідає 24 Канал з посиланням на "Фокус".
Вікторія Банзерук, помічник адвоката АО "Веріті Груп", пояснила, що підставами для відкриття провадження є:
- несплата кредитів чи інших зобов'язань упродовж понад 2 місяців;
- розмір боргів перевищує 50% щомісячного доходу за кожним із зобов'язань;
- відсутність майна, на яке можна звернути стягнення;
- реальна загроза неплатоспроможності.
Фактично банкрутство – це шанс почати фінансове життя заново, коли інших варіантів розв’язати проблему вже немає,
– зазначила юристка.
Які документи потрібно подати?
Адвокатка Анна Даніель, керівний партнер Адвокатського бюро "Анни Даніель", уточнила, що справа про банкрутство відкривається виключно за заявою боржника. До неї додаються:
- перелік кредиторів і боржників із зазначенням сум та підстав виникнення зобов'язань;
- документи про доходи та майно;
- декларація про фінансовий стан за останні три роки;
- проєкт плану реструктуризації боргів;
- копії документів, що підтверджують право власності на майно.
Зауважте. Суд призначає арбітражного керуючого, який перевіряє фінансовий стан людини, формує реєстр кредиторів і контролює весь процес.
Скільки коштує процедура банкрутства?
Банкрутство фізичної особи – доволі витратна процедура. За словами арбітражного керуючого Вадима Кізленка, боржник зобов'язаний авансувати оплату роботи арбітражного керуючого за три місяці. У 2025 році ця сума складає 45 420 гривень.
До цього додаються витрати на послуги адвоката, оцінювачів, публікацію оголошень, інші супровідні платежі.
Важливо! У підсумку повна вартість процедури становить 60 – 80 тисяч гривень. Хоча іноді боржники домовляються про розстрочку з адвокатами чи арбітражними керуючими, загалом банкрутство залишається дорогим та малодоступним варіантом.
Які борги списують, а які ні?
Законодавство визначає перелік зобов'язань, що не підлягають списанню навіть після завершення процедури. Це:
- аліменти,
- відшкодування шкоди життю чи здоров’ю,
- компенсація моральної шкоди,
- борги, пов’язані з кримінальними правопорушеннями.
Більшість інших боргів може бути погашена або реструктуризована. На етапі реструктуризації боржник разом із кредиторами може узгодити графік виплат, відстрочення або розстрочення зобов'язань. Якщо ж домовленості не досягнуто – запускається процедура продажу майна на аукціоні.
При цьому житло, яке є єдиним місцем проживання боржника та його родини, вилученню не підлягає.
Чи справді банкрутство – новий фінансовий старт?
За словами адвокатів, процедура банкрутства дає можливість людині позбутися боргового тягаря та врегулювати відносини з кредиторами. Хоча процес складний і дорогий, він дозволяє вийти з фінансової кризи тим, хто опинився у скрутному становищі.
"Як свідчить практика, банкрутство – це ефективний інструмент для тих боржників, які добросовісно прагнуть вирішити проблему боргів і почати життя з "чистого аркуша", – підсумовав Вадим Кізленко.
Як зросла кількість банкрутів в Україні?
- За даними Верховного суду, за останні 5 років понад 2,9 тисячі українців офіційно пройшли процедуру визнання неплатоспроможності.
- Лише у першій половині 2025 року заяви на банкрутство подали 577 людей, інформує Опендатабот.
- Найбільше таких випадків фіксують у Києві, Київській області та на Львівщині, а серед боржників переважають чоловіки (52%).