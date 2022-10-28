Незаконные штрафы и блокировка накладных: бизнес озвучил актуальные претензии к налоговой

Получение возмещения НДС украинским бизнесом становится все более проблематичным. Это, в частности, связано с налоговыми проверками, которые значительно затягивают процесс.

Кроме того, в октябре участились случаи блокирования накладных по НДС, а многие компании оштрафовали за якобы несвоевременную регистрацию налоговой отчетности. Об этом заявили представители Европейской бизнес ассоциации в открытом обращении от 28 октября.

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Претензии ЕБА к налоговикам

Согласно сообщению ЕБА, для получения возмещения НДС налоговая служба должна подтвердить заявленные суммы. Если сумма большая, то это осуществляется путем проверки, если нет – автоматически.

Однако, как заявляют в ассоциации, налоговики по неизвестным причинам не назначают камеральные проверки, которые к тому же можно провести дистанционно, для подтверждения сумм, заявленных к возмещению.

В то же время требуют проведения документальных проверок в офисе компании, которые, в свою очередь, откладывают из-за опасной ситуации,

– подчеркнули в ЕБА.

Представители ассоциации отмечают, что такие задержки замедляют получение компаниями оборотных средств и негативно влияют на бизнес-процессы, в частности, экспорт, который является основным источником валютных поступлений в Украину.

Кроме того, по данным ЕБА, в этом месяце участились случаи блокировки накладных по НДС. Предприниматели вынуждены обращаться в суд, что также забирает много времени.

Немало бизнесов получили штрафы за регистрацию налоговых накладных за февраль – май в последний день установленного срока – 15 июня 2022 года. При этом, Министерство юстиции официально предоставляло разъяснение, что конечная дата входит в указанный срок.

Бизнес призывает представителей налоговой службы к диалогу. Более того, просит рассмотреть возможность осуществления камеральных проверок для возмещения НДС,

– подытожили в ЕБА.