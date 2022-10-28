Незаконні штрафи і блокування накладних: бізнес озвучив актуальні претензії до податкової

Отримання відшкодування ПДВ українським бізнесом стає дедалі проблематичнішим. Це, зокрема, пов'язано з перевірками податкової, які значно затягують процес.

Крім того, у жовтні почастішали випадки блокування накладних з ПДВ, а чимало компаній оштрафували за начебто невчасну реєстрацію податкової звітності. Про це заявили представники Європейської бізнес асоціації у відкритому зверненні від 28 жовтня.

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Претензії ЄБА до податківців

За повідомленням ЄБА, для отримання відшкодування ПДВ податкова служба повинна підтвердити заявлені суми. Якщо сума велика, то це здійснюється шляхом здійснення перевірки, якщо ні – автоматично.

Проте, як заявляють в асоціації, податківці з невідомих причин не призначають камеральних перевірок, які до того ж можна провести дистанційно, для підтвердження сум, заявлених до відшкодування.

Натомість вимагають проведення документальних перевірок в офісі компанії, які, своєю чергою, відтерміновують через небезпечну ситуацію,

– підкреслили в ЄБА.

Представники асоціації наголошують, що такі затримки уповільнюють одержання компаніями обігових коштів та негативно впливають на бізнес-процеси, зокрема експорт, який є основним джерелом валютних надходжень в Україну.

Крім того, за даними ЄБА, цього місяця почастішали випадки блокування накладних з ПДВ. Підприємці змушені звертатися до суду, що також займає чимало часу.

Зазначається, що багато бізнесів отримали штрафи за реєстрацію податкових накладних за лютий – травень в останній день встановленого терміну – 15 червня 2022 року. При цьому, Міністерство юстиції офіційно надавало роз'яснення, що кінцева дата входить до зазначеного терміну.

Бізнес закликає представників податкової служби до діалогу. Ба більше, просить розглянути можливість здійснення камеральних перевірок задля відшкодування ПДВ,

– підсумували в ЄБА.