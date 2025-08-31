Чем отличается польский бизнес-рынок от украинского: впечатляющая история MOODua
- Компания MOODua столкнулась с вызовами при выходе на польский рынок, отмечая разницу в менталитете и культуре потребления между Польшей и Украиной.
- Для успешной адаптации компания собрала местную команду, наняла менеджера с опытом работы в Польше и провела исследование рынка.
История компании MOODua началась в период одного из крупнейших кризисов для современного бизнеса – пандемии ковида. Проект стремительно развивался А уже в 2022 году, компания попыталась выйти на международный рынок.
Как отличаются польский и украинский бизнес-рынки?
Основательницы MOODua Нелли Гарибян и Екатерина Цатурян в разговоре с 24 Каналом рассказали, что покорить польский рынок им удалось далеко не с первого раза.
Мы начали работать в Польше в 2022-м. Первые две попытки запустить там бизнес провалились. Основная причина – мы не присутствовали физически. Опыта, команды и продукта, который хорошо работает в Украине, – оказалось недостаточно. Польша – другой мир, с другими клиентскими привычками, другим рынком, другими ожиданиями.
Екатерина добавляет, что польский рынок в первую очередь отличается менталитетом. Поляки с большим удовольствием поддерживают именно местных производителей.
Нелли отмечает и разницу в культуре потребления. В Европе все происходит гораздо спокойнее и медленнее чем в Украине.
В Польше – больше праздников, но одновременно меньше "жажды роста" доходов у подрядчиков. Меньше амбиций у коммерческих клиентов. Это не плохо – просто другой подход. У нас в Украине люди привыкли выкладываться на полную, быстро адаптироваться. В Европе – медленнее, спокойнее, размереннее,
– говорит Нелли.
Как украинский бизнес может адаптироваться на польском рынке?
Именно настойчивость основательниц MOODua позволила им закрепиться на польском рынке. Они провели работу над ошибками и тогда:
- собрали местную команду;
- наняли менеджера, который давно живет в Польше и хорошо ориентируется на польском рынке.
Также нам помог опыт предыдущих попыток. За эти три года мы успели исследовать рынок, наладить логистику, найти подрядчиков, протестировать цены.
Отметим, что в MOODua в Польше работают именно украинцы, которые переехали раньше. Основательницы отметили свою готовность в ближайшее время нанимать и поляков.
Есть роли, которые мы дублируем, например, project-менеджеры, клиентский сервис. Но есть и такие, которые централизованы: наш HR, например, базируется в Украине, но работает на всю компанию,
– говорит Екатерина.
Важно! В Польше минимальная зарплата ощутимо отличается от украинской. Польское правительство довольно строго контролирует деятельность компаний в целом. Именно поэтому, при выходе на международный рынок нужно быть готовыми к выплате ощутимо больших зарплат сотрудниками, проживающих за рубежом.