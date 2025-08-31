Как отличаются польский и украинский бизнес-рынки?

Основательницы MOODua Нелли Гарибян и Екатерина Цатурян в разговоре с 24 Каналом рассказали, что покорить польский рынок им удалось далеко не с первого раза.

Нелли Гарибян Соучредитель MOODua Мы начали работать в Польше в 2022-м. Первые две попытки запустить там бизнес провалились. Основная причина – мы не присутствовали физически. Опыта, команды и продукта, который хорошо работает в Украине, – оказалось недостаточно. Польша – другой мир, с другими клиентскими привычками, другим рынком, другими ожиданиями.

Екатерина добавляет, что польский рынок в первую очередь отличается менталитетом. Поляки с большим удовольствием поддерживают именно местных производителей.

Нелли отмечает и разницу в культуре потребления. В Европе все происходит гораздо спокойнее и медленнее чем в Украине.

В Польше – больше праздников, но одновременно меньше "жажды роста" доходов у подрядчиков. Меньше амбиций у коммерческих клиентов. Это не плохо – просто другой подход. У нас в Украине люди привыкли выкладываться на полную, быстро адаптироваться. В Европе – медленнее, спокойнее, размереннее,

– говорит Нелли.

Как украинский бизнес может адаптироваться на польском рынке?

Именно настойчивость основательниц MOODua позволила им закрепиться на польском рынке. Они провели работу над ошибками и тогда:

собрали местную команду;

наняли менеджера, который давно живет в Польше и хорошо ориентируется на польском рынке.

Екатерина Цітурян Соучредитель MOODua Также нам помог опыт предыдущих попыток. За эти три года мы успели исследовать рынок, наладить логистику, найти подрядчиков, протестировать цены.

Отметим, что в MOODua в Польше работают именно украинцы, которые переехали раньше. Основательницы отметили свою готовность в ближайшее время нанимать и поляков.

Есть роли, которые мы дублируем, например, project-менеджеры, клиентский сервис. Но есть и такие, которые централизованы: наш HR, например, базируется в Украине, но работает на всю компанию,

– говорит Екатерина.

Важно! В Польше минимальная зарплата ощутимо отличается от украинской. Польское правительство довольно строго контролирует деятельность компаний в целом. Именно поэтому, при выходе на международный рынок нужно быть готовыми к выплате ощутимо больших зарплат сотрудниками, проживающих за рубежом.