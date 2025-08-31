Як відрізняються польський і український бізнес-ринки?

Засновниці MOOD.ua Неллі Гарібян та Катерина Цатурян у розмові з 24 Каналом розповіли, що підкорити польський ринок їм вдалося далеко не з першого разу.

Неллі Гарібян Співзасновниця MOODua Ми почали працювати у Польщі у 2022-му. Перші дві спроби запустити там бізнес провалились. Основна причина – ми не були фізично присутні. Досвіду, команди й продукту, який добре працює в Україні, – виявилось недостатньо. Польща – інший світ, з іншими клієнтськими звичками, іншим ринком, іншими очікуваннями.

Катерина додає, що польський ринок у першу чергу відрізняється менталітетом. Поляки з великим задоволенням підтримують саме місцевих виробників.

Неллі зауважує і різницю у культурі споживання. В Європі усе відбувається набагато спокійніше та повільніше ніж в Україні.

У Польщі – більше свят, але водночас менше "жаги до росту" прибутків у підрядників. Менше амбіцій у комерційних клієнтів. Це не погано – просто інший підхід. У нас в Україні люди звикли викладатись на повну, швидко адаптуватись. В Європі – повільніше, спокійніше, розміреніше,

– каже Неллі.

Як український бізнес може адаптуватися на польському ринку?

Саме наполегливість засновниць MOOD.ua дозволила їм закріпитись на польському ринку. Вони провели роботу над помилками і тоді:

зібрали місцеву команду;

найняли менеджера, що давно живе в Польщі добре орієнтується на польському ринку.

Катерина Цітурян Співзасновниця MOODua Також нам допоміг досвід попередніх спроб. За ці три роки ми встигли дослідити ринок, налагодити логістику, знайти підрядників, протестувати ціни.

Зазначимо, що в MOOD.ua у Польщі працюють саме українці, які переїхали раніше. Засновниці відзначили свою готовність найближчим часом наймати і поляків.

Є ролі, які ми дублюємо, наприклад, project-менеджери, клієнтський сервіс. Але є й такі, які централізовані: наш HR, наприклад, базується в Україні, але працює на всю компанію,

– каже Катерина.

Важливо! У Польщі мінімальна зарплата відчутно відрізняється від української. Польський уряд доволі суворо контролює діяльність компаній загалом. Саме тому, при виході на міжнародний ринок потрібно бути готовими до виплати відчутно більших зарплат співробітниками, які проживають за кордоном.