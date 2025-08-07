Нелегальный рынок табака снова на подъеме, а с ним растут миллиардные потери бюджета. Бизнес-сообщество призвало нового главу Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цивинского сделать борьбу с этим своим приоритетом.

Нелегальный рынок табака процветает?

Такую позицию озвучили Ассоциация "Укртютюн" и Европейская Бизнес Ассоциация (EBA), передает 24 Канал.

Смотрите также Подпольный бизнес в ТЦ: в Киеве изъяли вейпов на 8 миллионов гривен

"Надеемся, что новый руководитель сосредоточится на разоблачении схем импорта табачного сырья через подставные фирмы, производства нелегальной продукции и обращения поддельных акцизов", – отметили в "Укртютюне".

Справочно. Прежде всего речь идет не о мелких махинациях, а о масштабных схемах, где счет идет на тысячи тонн. Один из громких примеров – неизвестная компания завезла в Украину почти 1000 тонн табака без заказа акцизных марок, который очевидно планировали использовать в нелегальном производстве.

Тень растет – бюджет теряет?

По данным Kantar Украина, доля теневого табачного рынка в апреле 2025 года выросла до 16,2%. В денежном эквиваленте, более 25 миллиардов гривен недополученных налогов в год.

Это при том, что официальная табачная индустрия в 2024 году принесла в бюджет 135 миллиардов гривен, это 6% всех налоговых поступлений страны.

"Табачная отрасль – бюджетообразующая. Игнорировать проблемы с контрабандой и фальсификатом – это вредить государству", – говорят в "Укртютюне".

Что ждет бизнес?

В EBA отметили, что БЭБ должен работать аналитически, взаимодействовать с налоговой, таможней и общественностью. В то же время не создавать давления на легальный бизнес.

Ожидаем перезагрузки работы БЭБ. Нам нужна эффективная структура, а не карательный орган,

– говорится в заявлении EBA.

Бизнес также надеется, что БЭБ активнее бороться с нелегальным оборотом электронных жидкостей для вейпов, ведь их пиратское производство тоже набирает обороты.