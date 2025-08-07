Нелегальний ринок тютюну знову на підйомі, а з ним зростають мільярдні втрати бюджету. Бізнес-спільнота закликала нового очільника Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського зробити боротьбу з цим своїм пріоритетом.

Нелегальний ринок тютюну процвітає?

Таку позицію озвучили Асоціація "Укртютюн" та Європейська Бізнес Асоціація (EBA), передає 24 Канал.

Дивіться також Підпільний бізнес у ТЦ: у Києві вилучили вейпів на 8 мільйонів гривень

"Сподіваємось, що новий керівник зосередиться на викритті схем імпорту тютюнової сировини через підставні фірми, виробництва нелегальної продукції та обігу підроблених акцизів", – наголосили в "Укртютюні".

Довідково. Передусім ідеться не про дрібні махінації, а про масштабні схеми, де рахунок іде на тисячі тонн. Один із гучних прикладів – невідома компанія завезла в Україну майже 1000 тонн тютюну без замовлення акцизних марок, який очевидно планували використати у нелегальному виробництві.

Тінь росте – бюджет втрачає?

За даними Kantar Україна, частка тіньового тютюнового ринку у квітні 2025 року зросла до 16,2%. У грошовому еквіваленті, понад 25 мільярдів гривень недоотриманих податків на рік.

Це при тому, що офіційна тютюнова індустрія у 2024 році принесла до бюджету 135 мільярдів гривень, це 6% усіх податкових надходжень країни.

"Тютюнова галузь – бюджетоутворююча. Ігнорувати проблеми з контрабандою та фальсифікатом – це шкодити державі", – кажуть в "Укртютюні".

Що чекає бізнес?

У EBA наголосили, що БЕБ має працювати аналітично, взаємодіяти з податковою, митницею та громадськістю. Водночас не створювати тиску на легальний бізнес.

Очікуємо перезавантаження роботи БЕБ. Нам потрібна ефективна структура, а не каральний орган,

– йдеться в заяві EBA.

Бізнес також сподівається, що БЕБ активніше боротиметься з нелегальним обігом електронних рідин для вейпів, адже їхнє піратське виробництво теж набирає обертів.