Покойный дизайнер Джорджо Армани в своем завещании обязал наследников постепенно продать модный бренд, который он создал 50 лет назад. Или же они должны вывести бренд на фондовую биржу.

Что известно о завещании Джорджо Армани?

Это стало неожиданностью для компании, которая всегда ревностно оберегала свою независимость и итальянские корни, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Умер модельер Джорджо Армани: какой была жизнь одного из крупнейших гигантов индустрии моды

В завещании указано, что наследники должны продать первые 15% акций итальянского модного дома в течение 18 месяцев. Затем им следует передать дополнительные 30–54,9% тому же покупателю в течение трех-пяти лет после смерти Армани.

В завещании также отмечается, что приоритет в покупке должен быть отдан:

люксовому гиганту LVMH; бьюти-корпорации L'Oreal; лидеру в производстве очков EssilorLuxottica; или другой группе "равного статуса", определенной фондом, который дизайнер создал для сохранения своего наследия по согласованию с его бизнес-партнером и спутником жизни Панталео Делл'Орко.

Альтернативой должно стать первичное публичное размещение акций (IPO) в Италии или на бирже "равного уровня",

– говорится в документе.

Как отмечают в тексте, прямые указания на продажу доли компании и упоминание о французских корпорациях как потенциальных покупателей резко контрастируют с многолетним категорическим отказом Джорджо Армани размывать свою долю или выводить компанию на биржу.

Reuters пишет, что в течение лет производитель знаменитых "неконструктивных" костюмов, которые принесли ему мировую славу, неоднократно получал предложения, в частности в 2021 году от Джона Элканна, наследника семьи Аньелли, а также от модного дома Gucci, когда во главе еще стоял Маурицио Гуччи.

Что известно о Джорджо Армани? Армани был единственным крупным акционером компании, которую он основал вместе с покойным партнером Серджо Галеотти в 1970-х и которой до конца жизни руководил лично – как с творческой, так и с управленческой стороны. Он не оставил детей, которые могли бы унаследовать бизнес, приносивший относительно стабильную выручку – 2,3 миллиарда евро (2,7 миллиарда долларов) в 2024 году, но чьи доходы сократились на фоне спада в мировой индустрии роскоши.

Завещание предоставляет Fondazione Giorgio Armani и Панталео Делл'Орко 70% голосов в компании вместе.

В случае выхода на биржу фонд сохранит 30,1% акций,

– говорится в документе.

Важно! Завещание также предписывает наследникам рассматривать в качестве потенциальных покупателей другие модные и люксовые компании, с которыми у Armani уже есть коммерческие связи.

Что известно о наследстве Армани?