Мировые знаменитости почтили память Джорджо Армани в своих социальных сетях. О легенде высказались Люк Эванс, Селин Дион, Николь Кидман, Джулия Робертс и другие, передает Show 24.

Кстати 91-летний дизайнер Джорджо Армани умер: СМИ назвали причину его смерти

Люк Эванс

Британский актер и певец Люк Эванс показал совместное фото с Джорджо Армани, сделанное в Милане.

С самого начала моей карьеры господин Армани любезно меня одевал. Это был первый раз, когда я пошел на показ мод, первый раз, когда я встретил дизайнера, первый раз в Милане, первый раз, когда ко мне относились как к кому-то особенному. Я никогда не забуду этот опыт,

– написал он.

Селин Дион

Канадская певица Селин Дион поделилась, что легендарный дизайнер был ее другом. По словам знаменитости, Армани создал одни из "самых "незабываемых" образов в ее карьере.

Невозможно описать несколькими словами, насколько важным был Джорджо Армани для меня и для мира. Он был олицетворением элегантности и изысканности для мира моды, для нашей культуры. Могу сказать, что каждый раз, когда мне выпадала честь надеть одно из платьев господина Армани, я чувствовала, что я на высоте,

– призналась Селин.

Николь Кидман

Господин Армани, вы были воплощением элегантности и грации, мы будем нести вас вперед,

– говорится в заметке Николь Кидман.

Донателла Версаче

Итальянский модельер Донателла Версаче опубликовала в инстаграме черно-белое фото Армани.

Мир сегодня потерял великана. Он вошел в историю и останется в памяти навсегда,

– подчеркнула она.

Джулия Робертс

Американская киноактриса и продюсер Джулия Робертс опубликовала фотографию с дизайнером, где они позируют на красной дорожке на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019 года.

Настоящий друг. Легенда,

– лаконично написала знаменитость.

Риз Уизерспун

Американская актриса Риз Уизерспун поделилась фотографиями в образах Джорджо Армани.

Какой же мечтой было работать с Джорджо Армани! Легендарным дизайнером, который подарил миру столько стиля, элегантности и утонченности. Я буду вечно благодарна за то, что имела возможность одеть столько его прекрасных платьев. Я сочувствую его семье и всем замечательным людям в его ателье в течение этого времени,

– написала она.

Наоми Кэмпбелл

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл работала с Армани в начале своей карьеры. Она выразила соболезнования семье, близким и команде дизайнера, и добавила, что для нее было честью знать его.

Сегодня мы потеряли настоящего провидца. Человека немногословного, но огромных действий. Его страсть была непоколебимой, его точность непревзойденной: от того, как он кроил ткань, до того, как он сочетал цвета, от того, как он представлял нас, моделей, с головы до ног, вплоть до последней пряди волос. Джорджо Армани был перфекционистом в самом искреннем смысле этого слова,

– написала Кэмпбелл.

