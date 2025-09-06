Мировые знаменитости почтили память Джорджо Армани в своих социальных сетях. О легенде высказались Люк Эванс, Селин Дион, Николь Кидман, Джулия Робертс и другие, передает Show 24.
Люк Эванс
Британский актер и певец Люк Эванс показал совместное фото с Джорджо Армани, сделанное в Милане.
С самого начала моей карьеры господин Армани любезно меня одевал. Это был первый раз, когда я пошел на показ мод, первый раз, когда я встретил дизайнера, первый раз в Милане, первый раз, когда ко мне относились как к кому-то особенному. Я никогда не забуду этот опыт,
– написал он.
Селин Дион
Канадская певица Селин Дион поделилась, что легендарный дизайнер был ее другом. По словам знаменитости, Армани создал одни из "самых "незабываемых" образов в ее карьере.
Невозможно описать несколькими словами, насколько важным был Джорджо Армани для меня и для мира. Он был олицетворением элегантности и изысканности для мира моды, для нашей культуры. Могу сказать, что каждый раз, когда мне выпадала честь надеть одно из платьев господина Армани, я чувствовала, что я на высоте,
– призналась Селин.
Николь Кидман
Господин Армани, вы были воплощением элегантности и грации, мы будем нести вас вперед,
– говорится в заметке Николь Кидман.
Донателла Версаче
Итальянский модельер Донателла Версаче опубликовала в инстаграме черно-белое фото Армани.
Мир сегодня потерял великана. Он вошел в историю и останется в памяти навсегда,
– подчеркнула она.
Джулия Робертс
Американская киноактриса и продюсер Джулия Робертс опубликовала фотографию с дизайнером, где они позируют на красной дорожке на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019 года.
Настоящий друг. Легенда,
– лаконично написала знаменитость.
Риз Уизерспун
Американская актриса Риз Уизерспун поделилась фотографиями в образах Джорджо Армани.
Какой же мечтой было работать с Джорджо Армани! Легендарным дизайнером, который подарил миру столько стиля, элегантности и утонченности. Я буду вечно благодарна за то, что имела возможность одеть столько его прекрасных платьев. Я сочувствую его семье и всем замечательным людям в его ателье в течение этого времени,
– написала она.
Наоми Кэмпбелл
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл работала с Армани в начале своей карьеры. Она выразила соболезнования семье, близким и команде дизайнера, и добавила, что для нее было честью знать его.
Сегодня мы потеряли настоящего провидца. Человека немногословного, но огромных действий. Его страсть была непоколебимой, его точность непревзойденной: от того, как он кроил ткань, до того, как он сочетал цвета, от того, как он представлял нас, моделей, с головы до ног, вплоть до последней пряди волос. Джорджо Армани был перфекционистом в самом искреннем смысле этого слова,
– написала Кэмпбелл.
