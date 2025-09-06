Світові знаменитості вшанували пам'ять Джорджо Армані у своїх соціальних мережах. Про легенду висловилися Люк Еванс, Селін Діон, Ніколь Кідман, Джулія Робертс та інші, передає Show 24.

Люк Еванс

Британський актор і співак Люк Еванс показав спільне фото з Джорджо Армані, зроблене в Мілані.

З самого початку моєї кар'єри пан Армані люб'язно мене одягав. Це був перший раз, коли я пішов на показ мод, перший раз, коли я зустрів дизайнера, перший раз у Мілані, перший раз, коли до мене ставилися як до когось особливого. Я ніколи не забуду цей досвід,

– написав він.

Селін Діон

Канадська співачка Селін Діон поділилась, що легендарний дизайнер був її другом. За словами знаменитості, Армані створив одні з "найнезабутніших" образів у її кар'єрі.

Неможливо описати кількома словами, наскільки важливим був Джорджо Армані для мене та для світу. Він був уособленням елегантності та вишуканості для світу моди, для нашої культури. Можу сказати, що щоразу, коли мені випадала честь одягнути одну з суконь пана Армані, я відчувала, що я на висоті,

– зізналась Селін.

Ніколь Кідман

Пане Армані, ви були втіленням елегантності та грації, ми будемо нести вас вперед,

– йдеться у дописі Ніколь Кідман.

Донателла Версаче

Італійська модельєрка Донателла Версаче опублікувала в інстаграмі чорно-біле фото Армані.

Світ сьогодні втратив велетня. Він увійшов в історію і залишиться в пам'яті назавжди,

– наголосила вона.

Джулія Робертс

Американська кіноакторка і продюсерка Джулія Робертс опублікувала світлину з дизайнером, де вони позують на червоній доріжці на церемонії вручення премії British Fashion Awards 2019 року.

Справжній друг. Легенда,

– лаконічно написала знаменитість.

Різ Візерспун

Американська акторка Різ Візерспун поділилась фотографіями в образах Джорджо Армані.

Якою ж мрією було працювати з Джорджо Армані! Легендарним дизайнером, який подарував світові стільки стилю, елегантності та витонченості. Я буду вічно вдячна за те, що мала змогу одягнути стільки його прекрасних суконь. Я співчуваю його родині та всім чудовим людям у його ательє протягом цього часу,

– написала вона.

Наомі Кемпбелл

Британська супермодель Наомі Кемпбелл працювала з Армані на початку своєї кар'єри. Вона висловила співчуття родині, близьким і команді дизайнера, і додала, що для неї було честю знати його.

Сьогодні ми втратили справжнього провидця. Людину небагатослівну, але величезних дій. Його пристрасть була непохитною, його точність неперевершеною: від того, як він кроїв тканину, до того, як він поєднував кольори, від того, як він уявляв нас, моделей, з голови до ніг, аж до останнього пасма волосся. Джорджо Армані був перфекціоністом у найщирішому сенсі цього слова,

– написала Кемпбелл.

