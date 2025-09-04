Джорджо народився 11 липня 1934 року на півночі Італії у місті П'яченца. У юні роки він не знав про моду, адже родина жила доволі бідно, тому після закінчення школи вступив до Міланського університету, щоб стати лікарем. На цю професію його надихнула книга "Цитадель" Арчибальда Кроніна, де головний герой мріяв про лікарську справу. У матеріалі Show24 читайте, як Армані став батьком італійської моди та які досягнення належать тільки йому.

Перший смак моди: як Джорджо Армані полюбив тканини та дизайн?

На деякий час чоловік обірвав навчання, через що відправився на військову службу. Одного разу йому пощастило мати 20 днів відпустки, які він проводив у Мілані. Завдяки одному другу Армані влаштувався на роботу в універмаг Rinascente, де оформляв вітрини та манекени.

Джорджо Армані у 1980 році / Фото Getty images

Згодом йому пощастило працювати з дизайнером Ніно Черутті, з яким Джорджо створив свою першу модну роботу. Саме така співпраця допомогла завзятому Армані навчитись усіх тонкощів виготовлення текстилів, що у майбутньому стало у пригоді.

Джорджо почав працювати позаштатним дизайнером для багатьох компаній та його не покидало бажання створити власний лейбл.

Як бренд Armani став гігантом модної індустрії?

Разом із Серджіо Галеотті у 1975 році Джорджо Армані заснували компанію Giorgio Armani S.p.A. й запустили першу лінійку одягу.

Джорджо Армані у 1983 році / Фото Getty images

Цікаво, що медична освіта допомогла дизайнеру у створенні одягу. Оскільки він розумів анатомію людського тіла і рухи, які здійснюються під час ходьби, танцю чи тому подібне, він почав створювати таке вбрання, яке не обмежує в рухах.

Бренд швидко набрав популярності у країнах Європи, однак до 1980 року США байдуже ставились до нового імені у модній індустрії. Та все змінилось завдяки фільму "Американський жиголо" та актору Річарду Гіру, якого Армані одягнув у свій одяг. З того моменту італійський бренд став одним із найулюбленіших за океаном.

Високий попит допоміг відкрити бутики у Мілані, однак у 1985 році діловий партнер Серджіо Галеотті помирає через СНІД. Тоді всі вважали, що справи компанії підуть погано, однак Армані зумів довести, що він не тільки талановитий дизайнер, а й керівник.

У 1989 році модельєр відкрив перший ресторан, а вже до кінця 90-х років Армані мав понад 200 магазинів по всьому світу. Обсяг продажів становив приблизно 2 мільярди доларів.

Джорджо Армані на початку 1990-х років / Фото Getty images

Згодом з'явилися нові лінії: спідня білизна, купальники, аксесуари, Armani Junior, Armani Jeans, Emporio Armani та косметика Armani Beauty. За деякий час бренд почав розширюватись не тільки в межах одягу, а й працював над лінійками парфумів, товарів для дому тощо.

У 2008 році він Армані став дизайнером костюмів для знаменитого іспанського тореадора Каетано Рівери Ордоньєса.

Крім того, дуже часто у рекламних компаніях бренду можна побачити чимало світових знаменитостей: Девід Бекхем, Меган Фокс, Джулія Робертс, Ріанна, Джастін Тімберлейк тощо.

Джорджо Армані без перебільшення називають батьком італійської моди. І тут йдеться не тільки про те, що створення одягу допомогло принести такий титул, а й про унікальність самого дизайнера. Він створював стильну форму для поліціянтів і міланських таксистів, також вклав свій особливий стиль в обкладинку книг Євангеліє для Папи Римського.

Цікаві факти про життя Джорджо Армані

Армані був лівшею.

Він не любив носити одяг власного бренду, а віддавав перевагу повсякденному стилю.

Джорджо дотримувався вегетаріанства.

У 2013 році запустив програму для підтримки молодих італійських дизайнерів.

Український футболіст Андрій Шевченко надихнув дизайнера на створення особливої лінійки одягу EA7.

Він створював костюми для багатьох голлівудських фільмів.

У 1970 році створив справжню революцію у світі моди, коли представив лінійку курток бомбер.

Одного разу з ним посварилась Мадонна, яка впала на сцені й звинуватила у цьому модельєра. Тоді Армані сказав, що радив зірці змінити застібку, але та не послухалась, через що і виник такий інцидент.

А що стосується особистого життя, то дизайнер ніколи не був одруженим і немає дітей. Він не любив вечірок, а весь час присвячував роботі. Коли помер його партнер, то Джорджо тривалий час був у депресії. А те, що модельєр не створив сім'ю, пов'язують з його бісексуальністю.

Він підтримував теплі стосунки з племінницею, а також любив проводити час на своїй яхті.

Яхта Джорджо Армані / Фото Getty images

Яка причина смерті Джорджо Армані?

Зараз у ЗМІ шириться інформація, що 91-річний модельєр міг померти через наслідки коронавірусу, однак це потребує додаткового підтвердження від родини.

Відомо, що похорон пройде приватно, а попрощатись із ним можна буде у Мілані, за адресою Via Bergognone 59, у приміщенні Armani/Teatro, з суботи, 6 вересня, до неділі, 7 вересня, з 9:00 до 18:00.

