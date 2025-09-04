Итальянские СМИ сообщили, что могло стать причиной смерти модельера. Сообщает Show 24 со ссылкой на газету Corriere della Sera.
Так, по сведениям прессы, несколько недель назад, незадолго до своего 91-летия, Армани попал в больницу из-за инфекции лёгких. Он проходил лечение и восстанавливался дома в Милане, что заставило его пропустить редкий показ своей коллекции Haute Couture для сезона осень-зима 2025-2026, который проходил в Париже.
Для справки! Джорджо Армани отметил свой 91 день рождения 11 июля.
Последний раз на публике дизайнер появился 21 мая, открывая выставку, посвященную двадцатилетию Armani Privé, в своем магазине Silos. Выставку курировал лично сам дизайнер.
Что известно о похоронах Джорджо Армани?
- Похороны Джорджо Армани пройдут приватно, по его собственному желанию.
- Однако попрощаться с дизайнером все желающие смогут в Милане, в помещении Armani/Teatro по адресу Via Bergognone 59. Открытое прощание продлится с субботы, 6 сентября, до воскресенья, 7 сентября, с 9:00 до 18:00.