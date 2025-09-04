Итальянские СМИ сообщили, что могло стать причиной смерти модельера. Сообщает Show 24 со ссылкой на газету Corriere della Sera.

К теме Умер модельер Джорджо Армани: какой была жизнь одного из крупнейших гигантов индустрии моды

Так, по сведениям прессы, несколько недель назад, незадолго до своего 91-летия, Армани попал в больницу из-за инфекции лёгких. Он проходил лечение и восстанавливался дома в Милане, что заставило его пропустить редкий показ своей коллекции Haute Couture для сезона осень-зима 2025-2026, который проходил в Париже.

Для справки! Джорджо Армани отметил свой 91 день рождения 11 июля.

Последний раз на публике дизайнер появился 21 мая, открывая выставку, посвященную двадцатилетию Armani Privé, в своем магазине Silos. Выставку курировал лично сам дизайнер.

Что известно о похоронах Джорджо Армани?