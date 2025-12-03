Prada завершила покупку бренда Versace за 1 миллиард долларов
- Prada Group официально приобрела бренд Versace за 1,25 миллиарда долларов, завершив сделку после 6 месяцев ожиданий.
- Versace решили продать из-за финансовых трудностей, снижения дохода и после неудачного слияния с Capri и Tapestry.
Prada Group официально приобрела Versace после 6 месяцев ожиданий одобрения. Историческая сделка стратегически объединяет два важнейших культурно важных лейбла Италии.
Сделка Prada – Versace завершена
2 декабря в Prada объявила о заключении сделки на сумму 1,25 миллиарда долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Основанный в 1978 году Джанни Версаче в Милане, бренд, присоединится к двум основным брендам группы – Prada, под которой он начал свою деятельность, и меньшего, но быстрорастущего Miu Miu. Это знаменует резкий стратегический сдвиг для Prada.
Потомок Prada Group и руководитель отдела корпоративной социальной ответственности Лоренцо Бертелли станет председателем правления Versace. Он сказал, что Prada уже несколько лет стремилась к сделке.
Контакты уже были во время пандемии COVID, переговоры велись еще до продажи Capri компании Tapestry. Когда эта сделка сорвалась из-за антимонопольных проблем, мы вернулись и попытались ускорить процесс,
– сказал Лоренцо Бертелли.
Аналитики говорят, что с этого момента Prada Group завершит сделки о финансировании, юридические контракты и официально передаст право собственности.
Почему Versace решили продать?
Versace столкнулся с серьезными финансовыми трудностями в течение последних пяти лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Доход бренда снизился на 15% до 193 миллионов долларов в 2025 финансовом году, сообщил бывший владелец Versace. Бренд выставили на продажу в феврале после того, как Федеральная торговая комиссия США отклонила слияние Capri и Tapestry.
После спекуляций относительно того, кто купит Versace, Prada объявила о своих планах приобрести модный дом в апреле 2025 года. После объявления о приобретении, Гуэрра из Prada Group объяснил, что целью является "устойчивый рост доходов в долгосрочной перспективе".
Перед продажей генеральный директор Versace Эммануэль Гинцбургер, который остается в должности, заявил о четырех ключевых направлениях деятельности бренда:
- более детальное изучение правил ведения бизнеса;
- увеличение объемов продаж аксессуаров до 600 миллионов долларов;
- увеличение объемов продаж обуви до 250 миллионов долларов;
- увеличение доли рынка мужской одежды.
Аналитики также видят потенциал в новых категориях, таких как изысканные ювелирные изделия, часы и товары для дома.
