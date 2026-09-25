Бизнесу придется платить больше за бронирование в 2027 году: какова должна быть зарплата

В 2027 году предприятиям, возможно, придется платить забронированным работникам больше, чем сейчас. Если предложенная правительством минимальная зарплата в размере 9 546 гривен будет окончательно утверждена, то зарплатный критерий...

Какая зарплата потребуется для бронирования работников в 2027 году

Согласно действующему подходу, критерий заработной платы для подтверждения критичности предприятия и бронирования работника от мобилизации составляет три минимальные заработные платы, в соответствии с законопроектом №16000.

В проекте госбюджета на 2027 год правительство предложило установить минимальную зарплату с 1 января на уровне 9 546 гривен. Документ зарегистрирован в Верховной Раде 15 сентября и в настоящее время находится на рассмотрении:

если эту сумму утвердят, расчет зарплаты для бронирования будет следующим: 9 546 × 3 = 28 638 гривен.

Для сравнения: в 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 гривен, а соответствующий порог – 25 941 гривна.

Таким образом, потенциальная разница составит 2 697 гривен в месяц, или примерно 10,4%.

Почему это может стать проблемой для бизнеса

Для компаний важно, что требование касается не только конкретного работника, которого хотят забронировать. Критерий заработной платы учитывается и при подтверждении критичности самого предприятия. Поэтому повышение минимальной зарплаты потенциально увеличивает расходы компаний, которые используют бронирование большого количества работников.

Например, если условному предприятию со 100 забронированными работниками потребуется повысить зарплату каждому именно на 2 697 гривен, дополнительные расходы составят:

269 700 гривен в месяц;

3,24 миллиона гривен в год.

Это лишь условный расчет. Реальная сумма будет зависеть от того, какие зарплаты работники получают сейчас и скольким людям компания фактически должна повысить выплаты.

Новый показатель стоит учесть не только в январе 2027 года

Есть еще один важный момент для работодателей, которые планируют сохранить бронирование в начале 2027 года.

Если соответствующие правила останутся в силе, при проверке могут учитываться показатели предыдущего периода. Поэтому компаниям следует следить за зарплатами не только после Нового года, но и при формировании выплат за декабрь 2026 года.

В то же время окончательные суммы пока не определены. Проект госбюджета на 2027 год еще должен пройти парламентское рассмотрение, а правила бронирования могут быть изменены до начала следующего года.

Напомним, что бронирование от мобилизации распространяется на работников критически важных предприятий и призвано обеспечивать бесперебойную работу компаний и поддержку экономики.

Чтобы провести бронирование работников, предприятие сначала должно подтвердить статус критически важного предприятия или наличие мобилизационных задач и подать необходимые документы. После этого уполномоченное лицо формирует список военнообязанных и подает заявление через приложение "Дія".

По результатам компания получает информацию о работниках, подвергшихся бронированию, а соответствующие данные передаются в ТЦК и СП.