Яка потрібна буде зарплата для бронювання працівників у 2027 році

За чинним підходом, зарплатний критерій для підтвердження критичності підприємства та бронювання від мобілізації працівника становить три мінімальні зарплати, згідно із законопроєктом №16000.

У проєкті держбюджету на 2027 рік уряд запропонував встановити мінімальну зарплату з 1 січня на рівні 9 546 гривень. Документ зареєстрований у Верховній Раді 15 вересня та наразі перебуває на розгляді:

Якщо цю суму затвердять, розрахунок зарплатні для бронювання буде таким: 9 546 × 3 = 28 638 гривень.

Для порівняння, у 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 гривень, а відповідний поріг – 25 941 гривня.

Таким чином, потенційна різниця становитиме 2 697 гривень на місяць, або приблизно 10,4%.

Чому це може стати проблемою для бізнесу

Для компаній важливо, що вимога стосується не лише конкретного працівника, якого хочуть забронювати. Зарплатний критерій враховується і під час підтвердження критичності самого підприємства. Тому підвищення мінімальної зарплати потенційно збільшує витрати компаній, які використовують бронювання великої кількості працівників.

Наприклад, якщо умовному підприємству зі 100 заброньованими працівниками потрібно буде підвищити зарплату кожному саме на 2 697 гривень, додаткові витрати становитимуть:

269 700 гривень на місяць;

3,24 мільйона гривень на рік.

Це лише умовний розрахунок. Реальна сума залежатиме від того, які зарплати працівники отримують зараз і скільком людям компанія фактично має підвищувати виплати.

Новий показник варто врахувати не тільки в січні 2027 року

Є ще один важливий момент для роботодавців, які планують зберігати бронювання на початку 2027 року.

Якщо відповідні правила залишаться чинними, під час перевірки можуть враховуватися показники попереднього періоду. Тому компаніям варто стежити за зарплатами не лише після Нового року, а й під час формування виплат за грудень 2026 року.

Водночас остаточні суми поки не визначені. Проєкт держбюджету на 2027 рік ще має пройти парламентський розгляд, а правила бронювання можуть бути змінені до початку наступного року.

Нагадаємо, що бронювання від мобілізації поширюється на працівників критично важливих підприємств і має забезпечувати безперебійну роботу компаній та підтримку економіки.

Щоб забронювати працівників, підприємство спочатку має підтвердити статус критично важливого або наявність мобілізаційних завдань та подати необхідні документи. Після цього уповноважена особа формує список військовозобов'язаних і подає заяву через Дію.

За результатами компанія отримує інформацію про заброньованих працівників, а відповідні дані передаються до ТЦК та СП.