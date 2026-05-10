Ведение бухгалтерии ФЛП: сколько стоит и какие услуги входят

Стоимость бухгалтерского сопровождения для ФЛП в Украине зависит от ряда факторов, в частности группы и количества наемных работников. Для предпринимателей 1 группы цены на бухгалтера стартуют от 800 гривен в месяц, но компании предлагают разные расценки.

О том, сколько стоит сопровождение бухгалтера для бизнеса и предпринимателей, говорится на ресурсе "Центр бухгалтерского аутсорсинга".

Цены на бухгалтерские услуги для предпринимателей зависят от группы бизнеса или от дополнительных услуг, которые предоставляют к основному пакету ФЛП. Важно в частности учитывать компанию, к которой вы обращаетесь за соответствующим сопровождением дел. Некоторые специалисты "выставляют ценники" выше, а некоторые – наоборот.

По информации ресурса, ведение бухгалтерии ФЛП 1 группы стоит 800 гривен в месяц.

Обслуживание ФЛП 2 группы – 1700 гривен/месяц.

Бухгалтерия ФЛП 3 группы без НДС – 1700 гривен в месяц.

Бухгалтерия ФЛП 3 группы с НДС – 6800 гривен в месяц (или 85% от минимальной зарплаты).

Обратите внимание! Цены на сайте – за декабрь 2025 года. Но в других компаниях стоимость может отличаться.

В частности бухгалтер может помочь с регистрацией/закрытием ФЛП. Есть отдельные пакеты услуг на бухгалтерское обслуживание юридических лиц.



Цены бухгалтерского обслуживания ФЛП для различных пакетов услуг / Скриншот с сайта "Центр бухгалтерского аутсорсинга"

Как отмечается на ресурсе "Бухгалтерский мир", цены могут зависеть также от того, сколько наемных работников имеет ФЛП и имеет ли их вообще.

Так, если ФЛП плательщик единого 2 группы и не имеет наемных работников – абонентское обслуживание по ведению бухучета будет стоить от 2,5 тысячи гривен в квартал. Для ФЛП 2 группы, которые имеют работников – соответствующие услуги будут стоить от 3,5 тысячи гривен в месяц.

"БухФОП" в частности объясняют, что в комплексное обслуживание бизнеса от бухгалтера должно входить:

консультация относительно деятельности ФЛП;

подача отчетности;

проверка состояния деятельности ФЛП;

формирование поручений на оплату налогов;

контроль за своевременными платежами по налогообложению;

кадровая документация и расчет ЗП;

консультации по работе с РРО или ПРРО;

информирование об изменениях в законах.

Обязательно ли ФЛП нужен бухгалтер?

Адвокат Богдан Янкив на своем ютуб-канале рассказал, что закон не требует регистрации бухгалтера для штата ФЛП или юридического лица. То есть предприниматели могут работать самостоятельно.

На начальных этапах, когда бизнес только запускается, предприниматель часто выполняет все функции самостоятельно – и бухгалтера, и продавца, и маркетолога, и даже уборщика. Это нормальная практика, которая позволяет минимизировать затраты и глубже понять все аспекты бизнеса. Однако со временем рутинные процессы стоит делегировать, чтобы освободить время для стратегического планирования и развития,

– отметил Янкив.

Адвокат добавляет, что наличие в коллективе адвоката не обязательно, но является эффективным решением:

во время роста или масштабирования бизнеса;

при наличии наемных работников;

для выполнения сложных операций и отслеживания соответствующих процессов;

для минимизации последствий во время проверок.

К тому же сейчас есть возможности для гибкого сотрудничества. Если предприниматель не хочет нанимать бухгалтера на постоянную основу, существуют разовые консультации. Чтобы разобраться в определенных моментах периодически можно обращаться к специалистам и быть уверенным, что никаких проблем с документами нет.

Что еще нужно знать о деятельности ФЛП?

В течение первого квартала 2026 года на рынке появились 63 555 новых предпринимателей. В то же время 51 667 ФЛП закрылись. То есть чистый прирост составляет 12 тысяч новых бизнесов.

Интересно, что 93% от всех новых предпринимателей составляют женщины (+11 035 ФЛП). Мужчины за первый квартал 2026 года зарегистрировали только 796 бизнесов. По сферам деятельности – наибольший прирост в ИТ, образовании и интернет-торговле.

Эксперт по клиентскому направлению Анастасия Ямелинец в комментарии для 24 Канала рассказала, что причинами закрытия ФЛП является накопление различных причин. Например, больше финансовая нагрузка, изменение потребительского поведения. Главные причины – военные риски и психологические факторы, связанные с ними.

Маркетолог Наталья Головачко в эксклюзивном комментарии также добавила, что на 2026 году закрытие бизнеса – это не единичный случай, а массовое явление: "из-за войны и инфляции люди существенно экономят, клиентов в заведениях стало меньше, кроме того, тарифы, аренда и налоги выросли".