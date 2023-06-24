Carlsberg продал "Балтику" и окончательно ушел из России
Источник:carlsberggroup
Еще один крупный международный бизнес объявил об окончательном уходе из России. Правда, регуляторные органы окупантов должны одобрить все документы.
Carlsberg Group объявил о подписании соглашения о продаже своего бизнеса в России. На территории окупантов бренд представляла пивоварня "Балтика".
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Carlsberg окончательно ушел из России
Как сообщили в компании, процесс обособления российского бизнеса и начало переговоров о его продаже начались еще в прошлом году. Сегодня, 24 июня 2023 года, соглашение наконец-то удалось подписать.
В общей сложности активы Carlsberg на территории России составляли 150 миллионов датских крон. Здесь были инвестиции в оборудование пивоварен и ИТ-инфраструктура для нескольких рынков.
Теперь соглашение должны утвердить регуляторные органы оккупантов. Впрочем, учитывая вооруженный бунт "вагнеровцев", вряд ли его одобрят уже в ближайшие дни. Концерн готов ждать, ведь основную работу по выходу из России уже проделал.
В компании также заверили, что прекращение сотрудничества с оккупантами никак не повлияет на уровень доходов в 2023 году.