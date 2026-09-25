Украинский бизнес предупредили о главном риске на данный момент: при чем здесь дата-центры

Для украинского бизнеса резервное копирование данных становится не просто техническим вопросом, а необходимым условием безопасности. Эксперт объяснил, почему компаниям следует хранить важную информацию сразу в нескольких местах.

Почему бизнесу нужны резервные копии

После нескольких лет полномасштабной войны, а особенно ударов России по дата-центрам, компании уже не могут относиться к отсутствию резервных копий как к обычной технической ошибке. Об этом рассказал владелец MiroHost и глава Internet Invest Group Александр Ольшанский, пишет NV.

Я считаю, что на пятом году войны отсутствие резервных копий данных уже граничит с преступлением. Сначала это была глупость, потом – халатность, а сейчас – похоже на преступление,

– сказал Ольшанский.

Эксперт отмечает, что современные облачные технологии позволяют хранить информацию одновременно в нескольких местах. Это снижает риск того, что компания потеряет критически важные данные из-за повреждения или недоступности одной платформы.

В современном мире облачных технологий даже Google хранит все в трех копиях. Мы тоже храним данные в двух–трех копиях,

– рассказал предприниматель.

Ольшанский советует не ограничиваться одной резервной копией. Критически важные данные должны иметь несколько уровней дублирования, причем хотя бы одна копия должна быть отключена от сети.

Такой подход позволяет сохранить информацию даже в случае физического уничтожения или длительной недоступности одного дата-центра. То есть для бизнеса важно:

иметь несколько копий критически важных данных;

хранить их в разных местах;

использовать облачные или другие удаленные хранилища;

иметь отдельную резервную копию, не подключенную к сети.

Что происходит с дата-центрами в Украине

К слову, сейчас эта проблема актуальна для украинской инфраструктуры. Ранее сообщалось о повреждении одного из столичных дата-центров, где размещалось узловое оборудование UTELS.

Также был поврежден дата-центр сети "Павутина". Провайдер Crazy Network сообщал о повреждении центрального дата-центра обмена трафиком в Киеве, после чего проблемы со связью возникли у его абонентов в Виннице, Киеве и Хмельницкой области.

Отдельно сообщалось об уничтожении оборудования хостинг-провайдера CityHost.UA и дата-центра, где размещались мощности MiroHost. Кроме того, появлялась информация о перебоях в работе Etherlink, а также интернет-провайдеров KIEVNET, "Домонет" и FAUST.