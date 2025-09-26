Некогда детское развлечение теперь может стать серьезным финансовым активом. Pokemon-карты, которые в конце 1990 годов стоили несколько долларов, в 2025 году оценивают в десятки, а иногда и сотни тысяч.

Как карточки Pokеmon взорвались в стоимости?

Что вызвало новую волну популярности карточек, в чем суть тренда, а главное – как оценивать свои карточки, и почему эксперты все чаще говорят о Pokеmon, как актив для портфеля, разбирался 24 Канал.

По данным Wall Street Journal, некоторые карточки Pokémon выросли в цене более чем на 3 000 % с 2004 года – это значительно опережает индекс S&P 500, который за тот же период дал около 483 %.

Когда-то ты покупал пак за 4 – 5 долларов. Теперь эти же карты могут стоить тысячи,

– говорит Род Крошьер, владелец магазина Pokémon Trainer Universe в Массачусетсе.

Хобби или инвестиция?

Игровая составляющая все еще популярна – в мире проходят турниры, а новые сеты выходят регулярно. Но именно коллекционирование – главный источник прибыли. Особенно это касается:

первого выпуска 1999 года (First Edition Base Set),

голографических карт (особенно Charizard),

запакованных бустеров из 90-х.

Что стало толчком к популярности и как оценивают карты?

Во время COVID-локдаунов тысячи людей открыли свои старые коробки с картами. В сочетании с инфляцией, ностальгией и влиянием инфлюенсеров, рынок взорвался.

Чтобы карта стоила дорого, она должна быть в отличном состоянии – желательно PSA 10 (идеальный).

В 2020 году популярный YouTube-блогер Логан Пол купил Charizard PSA 10 за 150 000 долларов, чем вызвал интерес к карте. Соответственно – цена взлетела еще выше.

Джастин Уилсон из Оклахома-Сити начал как геймер в 90-х. В 2019 году вернулся к картам – из ностальгии. Теперь его коллекция оценивается более 100 000 долларов, а самая большая ценность – Charizard First Edition PSA 7, стоимостью 13–14 тысяч долларов, рассказал он для NPR News.

"Pokémon – это больше, чем карточки. Это память детства, глобальный бренд и арт-объект. Люди возвращаются к нему с теплом", – говорит Уилсон.

Кроме того, каждые несколько месяцев выходят новые сеты с современным арт-дизайном. Это привлекает новое поколение фанатов.

Как оценить свою коллекцию?

Если есть старые карты – вот первые шаги:

Сделай качественные фото карт.

Зайди на eBay, включи фильтр "sold listings", и посмотри фактическую рыночную цену.

Если карта выглядит хорошо – отправь на грейдинг (PSA / BGS).

Если есть запечатанные паки 90-х – они могут стоить тысячи даже без распаковки.

Могут ли обычные карты из 2000-х быть ценными? Да, особенно первые выпуски, голографические версии, карты в хорошем состоянии или с ошибками печати. А вот насчет лучших способов продать, советуем платформы: eBay, TCGplayer, специализированные форумы или онлайн-аукционы.

Что стоит знать о новой волне популярности Pokémon?