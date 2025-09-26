Колись дитяча розвага тепер може стати серйозним фінансовим активом. Pokemon-картки, які наприкінці 1990 років коштували кілька доларів, у 2025 році оцінюють в десятки, а іноді й сотні тисяч.

Як картки Pokеmon вибухнути у вартості?

Що спричинило нову хвилю популярності карток, у чому суть тренду, а головне – як оцінювати свої картки, та чому експерти усе частіше говорять про Pokеmon, як актив для портфеля, розбирався 24 Канал.

За даними Wall Street Journal, деякі картки Pokémon виросли в ціні більш ніж на 3 000 % з 2004 року – це значно випереджає індекс S&P 500, який за той самий період дав близько 483 %.

Дивіться також Колекційні картки Pokémon: як відрізнити оригінал від підробки та де придбати

Колись ти купував пак за 4 – 5 доларів. Тепер ці самі карти можуть коштувати тисячі,

– каже Род Крошьєр, власник магазину Pokémon Trainer Universe у Массачусетсі.

Хобі чи інвестиція?

Ігрова складова усе ще популярна – у світі проходять турніри, а нові сети виходять регулярно. Але саме колекціонування – головне джерело прибутку. Особливо це стосується:

першого випуску 1999 року (First Edition Base Set),

голографічних карт (особливо Charizard),

запакованих бустерів із 90-х.

Що стало поштовхом до популярності і як оцінюють картки?

Під час COVID-локдаунів тисячі людей відкрили свої старі коробки з картками. У комбінації з інфляцією, ностальгією та впливом інфлюенсерів, ринок вибухнув.

Щоб картка коштувала дорого, вона має бути у відмінному стані – бажано PSA 10 (ідеальний).

У 2020 популярний YouTube-блогер Логан Пол купив Charizard PSA 10 за 150 000 доларів, чим викликав інтерес до карти. Відповідно – ціна злетіла ще вище.

Джастін Вілсон із Оклахома-Сіті почав як геймер у 90-х. У 2019 повернувся до карт – з ностальгії. Тепер його колекція оцінюється понад 100 000 доларів, а найбільша цінність – Charizard First Edition PSA 7, вартістю 13–14 тисяч доларів, розповів він для NPR News.

"Pokémon – це більше, ніж картки. Це пам'ять дитинства, глобальний бренд і арт-об'єкт. Люди повертаються до нього з теплом", – каже Вілсон.

Крім того, кожні кілька місяців виходять нові сети з сучасним арт-дизайном. Це залучає нове покоління фанатів.

Як оцінити свою колекцію?

Якщо маєш старі картки – ось перші кроки:

Зроби якісні фото карт.

Зайди на eBay, увімкни фільтр "sold listings", і подивись фактичну ринкову ціну.

Якщо картка виглядає добре – відправ на грейдинг (PSA / BGS).

Якщо маєш запечатані паки 90-х – вони можуть коштувати тисячі навіть без розпакування.

Чи можуть звичайні карти з 2000-х бути цінними? Так, особливо перші випуски, голографічні версії, карти в хорошому стані або з помилками друку. А ось щодо найкращих способів продати, радимо платформи: eBay, TCGplayer, спеціалізовані форуми або онлайн-аукціони.

Що варто знати про нову хвилю популярності Pokémon?