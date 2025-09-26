Як картки Pokеmon вибухнути у вартості?
Що спричинило нову хвилю популярності карток, у чому суть тренду, а головне – як оцінювати свої картки, та чому експерти усе частіше говорять про Pokеmon, як актив для портфеля, розбирався 24 Канал.
За даними Wall Street Journal, деякі картки Pokémon виросли в ціні більш ніж на 3 000 % з 2004 року – це значно випереджає індекс S&P 500, який за той самий період дав близько 483 %.
Колись ти купував пак за 4 – 5 доларів. Тепер ці самі карти можуть коштувати тисячі,
– каже Род Крошьєр, власник магазину Pokémon Trainer Universe у Массачусетсі.
Хобі чи інвестиція?
Ігрова складова усе ще популярна – у світі проходять турніри, а нові сети виходять регулярно. Але саме колекціонування – головне джерело прибутку. Особливо це стосується:
- першого випуску 1999 року (First Edition Base Set),
- голографічних карт (особливо Charizard),
- запакованих бустерів із 90-х.
Що стало поштовхом до популярності і як оцінюють картки?
Під час COVID-локдаунів тисячі людей відкрили свої старі коробки з картками. У комбінації з інфляцією, ностальгією та впливом інфлюенсерів, ринок вибухнув.
Щоб картка коштувала дорого, вона має бути у відмінному стані – бажано PSA 10 (ідеальний).
У 2020 популярний YouTube-блогер Логан Пол купив Charizard PSA 10 за 150 000 доларів, чим викликав інтерес до карти. Відповідно – ціна злетіла ще вище.
Джастін Вілсон із Оклахома-Сіті почав як геймер у 90-х. У 2019 повернувся до карт – з ностальгії. Тепер його колекція оцінюється понад 100 000 доларів, а найбільша цінність – Charizard First Edition PSA 7, вартістю 13–14 тисяч доларів, розповів він для NPR News.
"Pokémon – це більше, ніж картки. Це пам'ять дитинства, глобальний бренд і арт-об'єкт. Люди повертаються до нього з теплом", – каже Вілсон.
Крім того, кожні кілька місяців виходять нові сети з сучасним арт-дизайном. Це залучає нове покоління фанатів.
Як оцінити свою колекцію?
Якщо маєш старі картки – ось перші кроки:
- Зроби якісні фото карт.
- Зайди на eBay, увімкни фільтр "sold listings", і подивись фактичну ринкову ціну.
- Якщо картка виглядає добре – відправ на грейдинг (PSA / BGS).
- Якщо маєш запечатані паки 90-х – вони можуть коштувати тисячі навіть без розпакування.
Чи можуть звичайні карти з 2000-х бути цінними? Так, особливо перші випуски, голографічні версії, карти в хорошому стані або з помилками друку. А ось щодо найкращих способів продати, радимо платформи: eBay, TCGplayer, спеціалізовані форуми або онлайн-аукціони.
Що варто знати про нову хвилю популярності Pokémon?
- 12 вересня на платформі eBay продали одну з найрідкісніших карток Pokémon – "Ілюстратор Пікачу". Продавцем був колекціонер під ніком smpratte. Йому вдалось отримати за картку 4 мільйони доларів.
- Її цінність очевидна – картка з'явилася у 1998 році, як приз для переможців конкурсу ілюстрацій коміксів CoroCoro в Японії. У світі існує лише від 20 до 39 таких екземплярів.
- Водночас фанати карткової гри Pokémon часто стикаються з проблемою підробок.