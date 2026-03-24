Будет серьезный кризис: почему уже скоро книги в Украине подорожают на 30%
- Украинские издатели прогнозируют подорожание книг на 20 – 30% из-за роста затрат на печать и уменьшение продаж.
- Все из-за роста расходов, в частности на генераторы, и недостатка работников.
Украинские издатели все сдержаннее оценивают ситуацию на рынке: несмотря на недавний подъем, продажи печатных книг начали проседать. Поэтому они прогнозируют, что уже в этом году стоимость книг может подняться до 700+ гривен.
Как и почему подорожают книги в Украине?
Книжный бизнес фиксирует падение продаж, пишет NV.
Директор издательства "Ранок" Виктор Круглов говорит, что тревожные сигналы появились еще в прошлом году. Продажи начали падать, и это нетипично: осенью обычно спрос растет, а пик приходится на декабрь.
По его словам, изменилась даже ситуация с типографиями: если раньше издателям приходилось бронировать печать за несколько месяцев вперед, то сейчас свободных мощностей больше, чем заказов. Немного поддержала рынок государственная программа:
В декабре более-менее ситуацию спасла "Зимняя тысяча", примерно 4% населения воспользовались этими деньгами для приобретения книг, но как только их разрешили тратить на продукты, продажи книг за эту господдержку остановились,
– говорит Круглов.
Круглов также предупреждает, что намечается серьезный кризис, который можно будет увидеть уже во втором квартале 2026 года:
- Ситуацию осложняет рост расходов: типографии работают на генераторах, дорожает бумага, не хватает работников. Все это ведет к удорожанию книг и сокращению тиражей.
- Поэтому цены на книги могут подскочить еще на 20 – 30%.
- Если несколько лет назад "комфортная" цена художественной книги была около 200 гривен, впоследствии – 300 – 400 гривен, то сейчас новинки могут стоить уже более 700 гривен.
В Vivat также говорят об изменении поведения покупателей. Руководитель издательства Юлия Орлова объясняет, что люди стали осторожнее тратить деньги. В приоритете – только самое необходимое. И это проблема не только книжного рынка.
Кроме того, часть украинцев, которые уехали за границу, постепенно выучили другие языки и ушли с национального рынка, считает Александр Красовицкий, основатель и гендиректор "Фолио". По его мнению, в 2026 году сокращение продаж может достичь 15 % в деньгах и четверти – в экземплярах.
Как бизнес изменит цены после введения НДС?
Как объяснил для 24 Канала экономист Олег Гетман, вероятность того, что новый налоговый законопроект заработает с 2027 года довольно низкая. Он прогнозирует, что это будет или с 2028 года, или в год, когда Украина присоединится к ЕС.
Кроме того, по мнению Гетмана, предприниматели неохотно будут переходить в случае принятия законопроекта на НДС, в частности он говорит, что это может сделать только от 20% до 30% ФЛП. А все остальные скорее всего воспользуются схемой дробления ФЛП, открыв его на кого-то из членов семьи.
Соответственно ожидать, что после изменения налогообложения цены на все товары резко вырастут, не стоит. Это коснется больше тех, кто все же будет платить НДС. В то же время их доля в общем товарообороте является сравнительно небольшой, а потому общее влияние на цену будет ограниченным.
Впрочем аналитик Юрий Щедрин в разговоре с 24 Каналом высказал противоположное мнение относительно НДС для ФЛП, о котором идет речь сейчас. Как объясняет Щедрин, коснутся изменения не только предпринимателей, но и обычных украинцев, которые будут вынуждены в случае принятия законопроекта дороже платить за товары или услуги.
Введение НДС для ФЛП больше всего ударит о тех, кто работает именно в сфере услуг и торговли. По предварительным расчетам, это затронет около 250 тысяч ФЛП.
Кроме того, влияние на цены в Украине будет иметь еще и налогообложение цифровых платформ и посылок из-за рубежа, которые составляют в сумме до 150 евро.