Будет серьезный кризис: почему уже скоро книги в Украине подорожают на 30%

Украинские издатели все сдержаннее оценивают ситуацию на рынке: несмотря на недавний подъем, продажи печатных книг начали проседать. Поэтому они прогнозируют, что уже в этом году стоимость книг может подняться до 700+ гривен.

Как и почему подорожают книги в Украине?

Книжный бизнес фиксирует падение продаж, пишет NV.

Директор издательства "Ранок" Виктор Круглов говорит, что тревожные сигналы появились еще в прошлом году. Продажи начали падать, и это нетипично: осенью обычно спрос растет, а пик приходится на декабрь.

По его словам, изменилась даже ситуация с типографиями: если раньше издателям приходилось бронировать печать за несколько месяцев вперед, то сейчас свободных мощностей больше, чем заказов. Немного поддержала рынок государственная программа:

В декабре более-менее ситуацию спасла "Зимняя тысяча", примерно 4% населения воспользовались этими деньгами для приобретения книг, но как только их разрешили тратить на продукты, продажи книг за эту господдержку остановились,

– говорит Круглов.

Круглов также предупреждает, что намечается серьезный кризис, который можно будет увидеть уже во втором квартале 2026 года:

Ситуацию осложняет рост расходов: типографии работают на генераторах, дорожает бумага, не хватает работников. Все это ведет к удорожанию книг и сокращению тиражей.

Поэтому цены на книги могут подскочить еще на 20 – 30%.

Если несколько лет назад "комфортная" цена художественной книги была около 200 гривен, впоследствии – 300 – 400 гривен, то сейчас новинки могут стоить уже более 700 гривен.

В Vivat также говорят об изменении поведения покупателей. Руководитель издательства Юлия Орлова объясняет, что люди стали осторожнее тратить деньги. В приоритете – только самое необходимое. И это проблема не только книжного рынка.

Кроме того, часть украинцев, которые уехали за границу, постепенно выучили другие языки и ушли с национального рынка, считает Александр Красовицкий, основатель и гендиректор "Фолио". По его мнению, в 2026 году сокращение продаж может достичь 15 % в деньгах и четверти – в экземплярах.

Как бизнес изменит цены после введения НДС?

Как объяснил для 24 Канала экономист Олег Гетман, вероятность того, что новый налоговый законопроект заработает с 2027 года довольно низкая. Он прогнозирует, что это будет или с 2028 года, или в год, когда Украина присоединится к ЕС.

Кроме того, по мнению Гетмана, предприниматели неохотно будут переходить в случае принятия законопроекта на НДС, в частности он говорит, что это может сделать только от 20% до 30% ФЛП. А все остальные скорее всего воспользуются схемой дробления ФЛП, открыв его на кого-то из членов семьи.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Соответственно ожидать, что после изменения налогообложения цены на все товары резко вырастут, не стоит. Это коснется больше тех, кто все же будет платить НДС. В то же время их доля в общем товарообороте является сравнительно небольшой, а потому общее влияние на цену будет ограниченным.

Впрочем аналитик Юрий Щедрин в разговоре с 24 Каналом высказал противоположное мнение относительно НДС для ФЛП, о котором идет речь сейчас. Как объясняет Щедрин, коснутся изменения не только предпринимателей, но и обычных украинцев, которые будут вынуждены в случае принятия законопроекта дороже платить за товары или услуги.

Юрий Щедрин Аналитик ОО "Центр развития городов" Введение НДС для ФЛП больше всего ударит о тех, кто работает именно в сфере услуг и торговли. По предварительным расчетам, это затронет около 250 тысяч ФЛП.

Кроме того, влияние на цены в Украине будет иметь еще и налогообложение цифровых платформ и посылок из-за рубежа, которые составляют в сумме до 150 евро.