Очередной удар по "Газпрому": Чехия отсудила у России 42 миллиона долларов

Арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) удовлетворил иск чешской компании CEZ против российского "Газпрома". Российский газовый монополист должен выплатить CEZ 1 миллиард чешских крон (42,16 миллионов долларов) за сокращение поставок газа в 2022 году.

Причина иска: срыв поставок газа

Как сообщает CEZ, в 2022 году "Газпром" существенно сократил объемы газа, которые компания заказала еще до полномасштабного вторжения России в Украину. В результате CEZ была вынуждена покупать газ по значительно более высоким ценам, что нанесло ей серьезные убытки.

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По решению арбитража, "Газпром" должен не только компенсировать CEZ потери, но и выплатить проценты за просрочку платежа и возместить судебные издержки.

Заметьте. Если российская компания откажется добровольно выполнить решение суда, CEZ начнет принудительное взыскание компенсации через исполнительное производство.

Судебные иски против "Газпрома" в Европе

Осенью 2024 года австрийская компания OMV объявила о намерении вычесть 230 миллионов евро из своих платежей за газ, поскольку арбитраж обязал "Газпром экспорт" компенсировать ей убытки за срыв поставок.

Юристы прогнозируют, что этот прецедент может вызвать лавину аналогичных исков от других европейских энергетических компаний. В частности, итальянская Eni SpA и немецкая RWE AG также требуют компенсаций из-за прекращения или сокращения поставок газа в 2022 году.

Таким образом, "Газпром" сталкивается с масштабными финансовыми претензиями со стороны европейских компаний, что может серьезно ударить по его позициям на международном рынке.