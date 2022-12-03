Количество покупок уменьшилось, но средний чек вырос: итоги Черной пятницы в Украине

По всему миру 25 ноября стартовали массовые распродажи к Черной пятнице – в некоторых странах большие скидки продолжались до 29 ноября включительно. Несмотря на полномасштабную войну, покупки акционных товаров в это время совершали и украинцы.

Правда, в этом году количество закупок в Черную пятницу в Украине уменьшилось почти на треть, если сравнивать с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные Украинского процессингового центра (UPC), обслуживающего карты 36 отечественных и европейских банков.

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Итоги Черной пятницы в Украине

По данным UPC, в этом году украинцы количественно совершили на 30% меньше покупок в Черную пятницу, чем в прошлом. Кроме того, потрачено было в общей сложности на 10% меньше денег, чем во время распродаж в 2021 году. В то же время, несмотря на снижение суммы расходов, средний чек украинцев в этот период вырос на 28% – до 839 гривен за покупку.

Отмечается, что оплаты в физических торговых точках и магазинах относительно дня распродажи в 2021 году уменьшились как в количественном, так и в оборотном измерениях – на 36% и 24% соответственно. При этом, сумма среднего чека составила 335 гривен, что на 19% больше прошлогоднего показателя.

В интернет-магазинах украинцы сделали на 12% меньше покупок, а обороты онлайн-площадок снизились на 4% по сравнению с Черной пятницей 2021 года. В то же время, средняя сумма транзакции на интернет-платформах в этом году равнялась 1 916 гривнам, что на 9% больше, чем в прошлом.

К слову, ранее в пресс-центре сети "Алло" отмечали, что украинские ритейлеры и электронная коммерция недополучили около 25 – 30% выручки в Черную пятницу в результате российских обстрелов и блэкаутов. Это было вызвано падением онлайн-трафика на 30% в тот день.