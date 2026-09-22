Бронирование IT-специалистов выросло почти вдвое: где чаще всего дают отсрочку

В Украине все больше мужчин, работающих в сфере информационных технологий, получают от своих работодателей бронирование от мобилизации. За год доля таких специалистов заметно выросла, в то же время количество тех, кто не имеет ни бронирования, ни отсрочки, ни освобождения от мобилизации, сократилось.

Сколько IT-специалистов имеют бронирование от призыва

В 2026 году бронирование от мобилизации от работодателя имеют 24% мужчин, работающих в украинской IT-сфере, как следует из исследования DOU.

Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 13%. То есть за год доля IT-специалистов, бронированных для отсрочки, выросла почти вдвое.

Одновременно уменьшилось число тех, кто не имеет никакой отсрочки. Если в прошлом году таких специалистов было 42%, то теперь их доля снизилась до 30%.

Уровень бронирования от мобилизации в IT / инфографика DOU

Где проводят чаще всего бронирование

Уровень бронирования различается в зависимости от типа работодателя. Самые высокие показатели зафиксированы в госучреждениях и компаниях, не относящихся непосредственно к IT-сфере. Если говорить именно о профильных IT-компаниях, ситуация выглядит следующим образом:

в продуктовых компаниях проведено бронирование для 26% сотрудников;

в сервисных компаниях – 21%;

в стартапах – 19%;

в аутстаффинге – 16%.

На количество забронированных сотрудников влияет и размер предприятия. По данным исследования, у крупных компаний доля забронированных специалистов выше.

Среди забронированных сотрудников самой распространенной формой трудоустройства остается оформление в соответствии с Трудовым кодексом. На него приходится 44% всех забронированных IT-специалистов. Еще 24% работают в режиме "Дія Employment".

Каков механизм бронирования работников в Украине

Напомним, что бронированию подлежат работники критически важных предприятий, чтобы обеспечить стабильность работы и поддержку экономики.

При бронировании следует избегать ошибок и четко следовать требованиям. Сначала происходит подтверждение статуса критически важного предприятия или наличия мобилизационных задач. Одновременно с этим подается пакет документов в профильный орган. Эту задачу важно выполнить, так как без этого процесс может быть заблокирован.

Уполномоченное лицо формирует список военнообязанных и подает заявление через приложение "Дія". В итоге компания получает результат, в котором указано, кого из сотрудников бронировали. Данные о бронированных сотрудниках поступают в соответствующие ТЦК и СП.