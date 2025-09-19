Два главных фактора, которые тормозят развитие украинского бизнеса
- Главными препятствиями для развития украинского бизнеса является нехватка рабочей силы, угрозы безопасности и рост цен, причем 89% предпринимателей считают, что завершение войны является ключевым фактором для улучшения условий ведения бизнеса.
- Предприниматели также стремятся к снижению налогов, дерегуляции, доступа к финансированию и поддержки в выходе на новые рынки, а рынок труда испытывает дефицит квалифицированных кадров из-за призыва и выезда за границу.
Несмотря на постепенное восстановление и оптимистичные краткосрочные и среднесрочные ожидания, украинский бизнес все еще живет в условиях неопределенности. Основные преграды - нехватка рабочей силы, угрозы безопасности и рост цен.
Главное ожидание – завершения войны?
Главным желанием предпринимателей остается одно – завершение войны, которая определяет все дальнейшие решения и планы развития. Об этом свидетельствует опрос Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), передает 24 Канал. Его проводили с 19 по 29 августа среди 474 промышленных предприятий.
Так, согласно опросу, главным ожиданием бизнеса является завершение войны. По мнению 89% опрошенных, это ключевой фактор, который влияет на условия ведения бизнеса.
Вторым по важности является снижение налогов (37,6%), тогда как вопрос бронирования работников сейчас волнует 25,1% предприятий – меньше, чем год назад (31,9%).
Чего еще хотят предприниматели?
Кроме того, для улучшения бизнес-климата важными остаются поддержка в выходе на новые рынки, поиск партнеров и клиентов, дерегуляция, возвращение украинцев из-за границы, замораживание налогов и доступ к финансированию.
Заметьте. Августовский Индекс восстановления деловой активности после двух месяцев падения поднялся с 0,05 до 0,08. Положительное значение близкое к нулю свидетельствует о стабилизации. Так, если сравнивать с прошлым годом бизнес не претерпел ухудшения, но и существенного улучшения не почувствовал. Самый высокий показатель демонстрируют крупные предприятия (0,29), у микробизнеса – отрицательный (-0,33).
Что происходит на рынке труда?
Несмотря на это, доля предприятий, работающих на полную или почти полную мощность, осталась стабильной на уровне 63%, тогда как в августе 2024 года этот показатель составлял лишь 41%.
Кроме того, растут инфляционные ожидания. В частности, с 26,4% до 35,8% увеличилась доля компаний, которые заметили повышение цен на сырье и материалы, а тех, кто ожидает дальнейшего роста – до 40,6%. Аналогичная тенденция и для цен на готовую продукцию.
Также специалисты отметили, что рынок труда продолжает испытывать дефицит кадров. Количество предприятий, которые сталкиваются с трудностями в поиске квалифицированных работников, выросло с 44,8% до 50,1%, тогда как проблемы с неквалифицированной рабочей силой остаются на уровне 36,3%.
Заметьте. Основной причиной нехватки кадров эксперты называют призыв и выезд сотрудников за границу.
Тенденции развития бизнеса в Украине?
Перерабатывающая промышленность и торговля обеспечили почти 35% налоговых поступлений в Украине за январь-август 2025 года.
Наибольший рост налоговых поступлений зафиксирован в перерабатывающей промышленности (+32,3%) и поставке электроэнергии (+33,1%).
Также среди отраслей, которые приносят стабильно высокий доход: Государственное управление, оборона и обязательное социальное страхование – 11,6%; финансовый и страховой сектор – 10%.
Ранее глава финансового комитета Даниил Гетманцев заявил, что почти половина экономики Украины находится в "тени", что лишает государство миллиардов гривен налоговых поступлений.