Несмотря на постепенное восстановление и оптимистичные краткосрочные и среднесрочные ожидания, украинский бизнес все еще живет в условиях неопределенности. Основные преграды - нехватка рабочей силы, угрозы безопасности и рост цен.

Главное ожидание – завершения войны?

Главным желанием предпринимателей остается одно – завершение войны, которая определяет все дальнейшие решения и планы развития. Об этом свидетельствует опрос Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), передает 24 Канал. Его проводили с 19 по 29 августа среди 474 промышленных предприятий.

Так, согласно опросу, главным ожиданием бизнеса является завершение войны. По мнению 89% опрошенных, это ключевой фактор, который влияет на условия ведения бизнеса.

Вторым по важности является снижение налогов (37,6%), тогда как вопрос бронирования работников сейчас волнует 25,1% предприятий – меньше, чем год назад (31,9%).

Чего еще хотят предприниматели?

Кроме того, для улучшения бизнес-климата важными остаются поддержка в выходе на новые рынки, поиск партнеров и клиентов, дерегуляция, возвращение украинцев из-за границы, замораживание налогов и доступ к финансированию.

Заметьте. Августовский Индекс восстановления деловой активности после двух месяцев падения поднялся с 0,05 до 0,08. Положительное значение близкое к нулю свидетельствует о стабилизации. Так, если сравнивать с прошлым годом бизнес не претерпел ухудшения, но и существенного улучшения не почувствовал. Самый высокий показатель демонстрируют крупные предприятия (0,29), у микробизнеса – отрицательный (-0,33).

Что происходит на рынке труда?

Несмотря на это, доля предприятий, работающих на полную или почти полную мощность, осталась стабильной на уровне 63%, тогда как в августе 2024 года этот показатель составлял лишь 41%.

Кроме того, растут инфляционные ожидания. В частности, с 26,4% до 35,8% увеличилась доля компаний, которые заметили повышение цен на сырье и материалы, а тех, кто ожидает дальнейшего роста – до 40,6%. Аналогичная тенденция и для цен на готовую продукцию.

Также специалисты отметили, что рынок труда продолжает испытывать дефицит кадров. Количество предприятий, которые сталкиваются с трудностями в поиске квалифицированных работников, выросло с 44,8% до 50,1%, тогда как проблемы с неквалифицированной рабочей силой остаются на уровне 36,3%.

Заметьте. Основной причиной нехватки кадров эксперты называют призыв и выезд сотрудников за границу.

Тенденции развития бизнеса в Украине?