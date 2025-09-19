Попри поступове відновлення та оптимістичні коротко– і середньострокові очікування, український бізнес усе ще живе в умовах невизначеності. Основні перепони – брак робочої сили, загрози безпеки та зростання цін.

Головне очікування – завершення війни?

Головним бажанням підприємців залишається одне – завершення війни, яка визначає всі подальші рішення і плани розвитку. Про це свідчить опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), передає 24 Канал. Його проводили з 19 по 29 серпня серед 474 промислових підприємств.

Дивіться також Зі Львова до Африки: як український виробник камінів Saven підкорює ринок і рятує під час блекаутів

Так, згідно з опитуванням, головним очікуванням бізнесу є завершення війни. На думку 89% опитаних, це ключовий фактор, який впливає на умови ведення бізнесу.

Другим за важливістю є зниження податків (37,6%), тоді як питання бронювання працівників наразі хвилює 25,1% підприємств – менше, ніж рік тому (31,9%).

Чого ще прагнуть підприємці?

Крім того, для покращення бізнес-клімату важливими залишаються підтримка у виході на нові ринки, пошук партнерів і клієнтів, дерегуляція, повернення українців з-за кордону, замороження податків та доступ до фінансування.

Зауважте. Серпневий Індекс відновлення ділової активності після двох місяців падіння піднявся з 0,05 до 0,08. Позитивне значення близьке до нуля свідчить про стабілізацію. Так, якщо порівнювати з минулим роком бізнес не зазнав погіршення, але й суттєвого покращення не відчув. Найвищий показник демонструють великі підприємства (0,29), у мікробізнесу – негативний (-0,33).

Що відбувається на ринку праці?

Попри це, частка підприємств, що працюють на повну або майже повну потужність, залишилася стабільною на рівні 63%, тоді як у серпні 2024 року цей показник становив лише 41%.

Крім того, зростають інфляційні очікування. Зокрема, з 26,4% до 35,8% збільшилася частка компаній, які помітили підвищення цін на сировину та матеріали, а тих, хто очікує подальшого зростання – до 40,6%. Аналогічна тенденція і для цін на готову продукцію.

Також фахівці відзначили, що ринок праці продовжує відчувати дефіцит кадрів. Кількість підприємств, які стикаються з труднощами у пошуку кваліфікованих працівників, зросла з 44,8% до 50,1%, тоді як проблеми з некваліфікованою робочою силою залишаються на рівні 36,3%.

Зауважте. Основною причиною нестачі кадрів експерти називають призов та виїзд співробітників за кордон.

Тенденції розвитку бізнесу в Україні?