Попри поступове відновлення та оптимістичні коротко– і середньострокові очікування, український бізнес усе ще живе в умовах невизначеності. Основні перепони – брак робочої сили, загрози безпеки та зростання цін.
Головне очікування – завершення війни?
Головним бажанням підприємців залишається одне – завершення війни, яка визначає всі подальші рішення і плани розвитку. Про це свідчить опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), передає 24 Канал. Його проводили з 19 по 29 серпня серед 474 промислових підприємств.
Так, згідно з опитуванням, головним очікуванням бізнесу є завершення війни. На думку 89% опитаних, це ключовий фактор, який впливає на умови ведення бізнесу.
Другим за важливістю є зниження податків (37,6%), тоді як питання бронювання працівників наразі хвилює 25,1% підприємств – менше, ніж рік тому (31,9%).
Чого ще прагнуть підприємці?
Крім того, для покращення бізнес-клімату важливими залишаються підтримка у виході на нові ринки, пошук партнерів і клієнтів, дерегуляція, повернення українців з-за кордону, замороження податків та доступ до фінансування.
Зауважте. Серпневий Індекс відновлення ділової активності після двох місяців падіння піднявся з 0,05 до 0,08. Позитивне значення близьке до нуля свідчить про стабілізацію. Так, якщо порівнювати з минулим роком бізнес не зазнав погіршення, але й суттєвого покращення не відчув. Найвищий показник демонструють великі підприємства (0,29), у мікробізнесу – негативний (-0,33).
Що відбувається на ринку праці?
Попри це, частка підприємств, що працюють на повну або майже повну потужність, залишилася стабільною на рівні 63%, тоді як у серпні 2024 року цей показник становив лише 41%.
Крім того, зростають інфляційні очікування. Зокрема, з 26,4% до 35,8% збільшилася частка компаній, які помітили підвищення цін на сировину та матеріали, а тих, хто очікує подальшого зростання – до 40,6%. Аналогічна тенденція і для цін на готову продукцію.
Також фахівці відзначили, що ринок праці продовжує відчувати дефіцит кадрів. Кількість підприємств, які стикаються з труднощами у пошуку кваліфікованих працівників, зросла з 44,8% до 50,1%, тоді як проблеми з некваліфікованою робочою силою залишаються на рівні 36,3%.
Зауважте. Основною причиною нестачі кадрів експерти називають призов та виїзд співробітників за кордон.
Тенденції розвитку бізнесу в Україні?
Переробна промисловість і торгівля забезпечили майже 35% податкових надходжень в Україні за січень-серпень 2025 року.
Найбільше зростання податкових надходжень зафіксовано в переробній промисловості (+32,3%) та постачанні електроенергії (+33,1%).
Також серед галузей, які приносять стабільно високий дохід: Державне управління, оборона та обов'язкове соціальне страхування – 11,6%; фінансовий та страховий сектор – 10%.
Раніше голова фінансового комітету Данило Гетманцев заявив, що майже половина економіки України перебуває у "тіні", що позбавляє державу мільярдів гривень податкових надходжень.