Предательство и другие проблемы Meta: почему Цукерберг теряет доверие и попал под шквал критики

В конце марта 2023 года акции компании Meta, ранее известной под наименованием Facebook, существенно выросли. Это снова привлекло внимание к техгиганту. Теперь свое слово сказали и люди, знающие ситуацию изнутри.

По словам 20 бывших и нынешних работников Meta, их команда по пути к кризису. Главным виновником они называют основателя и генерального директора Марка Цукерберга.

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В Meta критикуют Цукерберга

Решения американского миллиардера критикуют даже некоторые руководители на топовых уровнях. В общей сложности выделяют несколько основных претензий к Цукербергу. Среди них:

Массовые увольнения работников . В частности, компания Meta уволила более 20 тысяч работников. Эта кампания продолжается с осени прошлого года;

. В частности, компания Meta уволила более 20 тысяч работников. Эта кампания продолжается с осени прошлого года; Появилась информация, что Цукерберг принимал определенные решения об увеличении штата, несмотря на несогласие исполнительных директоров. Напомним, что во время пандемии коронавируса компания наняла 41 тысячу новых сотрудников;

Безрезультатность инвестиций в метавселенную. Оказалось, что ожидания будущего этого проекта были слишком положительными;

в метавселенную. Оказалось, что ожидания будущего этого проекта были слишком положительными; Утрата доверия от команды . Дело в том, что в преддверии нескольких волн сокращения штата, миллиардер обещал, что это будет разовая акция, так сказать;

. Дело в том, что в преддверии нескольких волн сокращения штата, миллиардер обещал, что это будет разовая акция, так сказать; На сегодняшний день Марк Цукерберг активно выступает за увольнение сотрудников. Он называет это необходимостью, в основе которой лежит геополитическое напряжение и агрессивная политика Федерального резерва.

В то же время анонимные лица, которые осведомлены о ситуации, заявили, что заявления Цукерберга о еще большем урезании расходов и продолжающаяся кампания по сокращению штата разрушило веру команды в компанию.

К теме! Еще один вызов для американской корпорации – уменьшение количества ежедневных пользователей социальной сети Facebook. Об этом сообщила в начале 2022 года. Более того, такую динамику зафиксировали впервые за 10 лет.

Также стоит обратить внимание на скандальную репутацию Meta, закрепившуюся за компанией за последние годы. В частности, речь идет о роли социальной сети в распространении дезинформации в контексте выборов в США в 2016 году. Это существенно подпортило репутацию техгиганта среди работников. Среди них компании становилось все сложнее удерживать и привлекать талантливых работников.

Актуальная динамика компании на фондовом рынке

На момент создания этого материала стоимость акций Meta колеблется на уровне. 239 долларов. Рыночная капитализация техгиганта остановилась на уровне 613,10 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance. Добавим, что первый квартал 2023 года ценные бумаги Meta закончили с подорожанием на 13% благодаря росту выручки компании.

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Что касается личного капитала Марка Цукерберга, то издание Forbes оценивает в 85,2 миллиарда долларов. По версии Bloomberg, состояние бизнесмена составляет 87,6 миллиарда долларов.

Согласно двум вышеупомянутым рейтингам бизнесмен среди пятнадцати самых богатых людей мира. Интересно, что капитал основателя Meta всего за день увеличился сразу на 10 миллиардов долларов.